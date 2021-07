Genshin Impact : Aloy d'Horizon: Zero Dawn deviendra jouable dans le free-to-play de miHoYo !

Page 2 : Vidéos pour Kamisato Ayaka, l'album The Shimmering et le making of d'Azhdaha

Ce jeudi est visiblement placé sous le signe des collaborations du côté de Sony Interactive Entertainment. Alors que nous attendons avec impatience Horizon Forbidden West, son héroïne Aloy continue de voyager dans d'autres mondes en sa qualité d'égérie de la marque PlayStation. Après Monster Hunter: World et Fortnite, nous allons donc pouvoir la retrouver dans les prochains mois dans Genshin Impact !

C'est l'annonce qui vient d'être faite conjointement par miHoYo et SIE, décidément très proches, mais qui ne concernera pas que les joueurs sur PS5 et PS4, même si ces derniers en auront la primeur. Ce cross-over à durée limitée permettra donc d'obtenir gratuitement Aloy dès la version 2.1 le 1er septembre, donc voici la description appliquée à cet univers :

Paria, traqueuse, chasseuse de la tribu des Noras ayant fait ses preuves et qui sauva la vie sur Terre dans Horizon: Zero Dawn, Aloy ne reculera devant rien s'il faut mener le combat pour une juste cause pendant son voyage dans le monde de Teyvat. Excellente archère, elle acquiert une vision Cryo et possède un pouvoir élémentaire unique en combat, ainsi que pendant l'exploration. Dans la version 2.1, Aloy « Salvatrice d'un autre monde » sera disponible comme nouveau personnage 5★ et se joindra à la chasse pour découvrir les secrets de Teyvat en compagnie du voyageur.

Au cours de la version 2.1, tous les joueurs sur PS5 et PS4 ayant un niveau d'aventure supérieur ou égal à 20 recevront Aloy par messagerie, rien de plus simple. Tous les autres, sur PC, iOS et Android ou n'ayant pas le niveau, devront patienter jusqu'à la 2.2, prévue pour le 13 octobre. De même, les joueurs PlayStation recevront un arc 4★ exclusif s'ils sont niveau 20 durant les versions 2.1 et 2.2, l'opération prenant fin le 24 novembre à la sortie de la 2.3. Pour le moment, nous ne savons pas si d'autres surprises en lien avec cette collaboration sont prévues.

Et pendant que nous y sommes, plusieurs vidéos ont été diffusées pour présenter l'un des nouveaux personnages jouables de la 2.0 Divinité impitoyable et euthymie éternelle lancée tout juste hier, Kamisato Ayaka. Vous pouvez les retrouver en page suivante, ainsi que l'intégralité de l'album The Shimmering et un making of revenant sur la création d'Azhdaha.

Si la première aventure d'Aloy vous intéresse, Horizon: Zero Dawn est vendu 19,95 € sur Amazon.