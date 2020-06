Horizon: Zero Dawn, les sublimes statuettes d'Aloy et d'un Traqueur par Prime 1 disponibles en précommande, le plein de photos pour faire rêver

La licence Horizon de Guerrilla Games est plus jamais d'actualité avec l'annonce d'Horizon Forbidden West sur PS5, mais c'est bel et bien le premier épisode qui nous intéresse à présent, Horizon: Zero Dawn. En effet, Prime 1 Studio avait dévoilé en début d'année deux imposantes statuettes représentant Aloy et un Stalker (Traqueur en VF) à l'occasion du Wonder Festival 2020 Winter. Elles sont désormais disponibles en précommande et se dévoilent entièrement à nos yeux, de quoi grandement donner envie.

Ces modèles UPMHZD-01EX: Aloy Shield-Weaver Armor Set Statue Exclusive Version et UPMHZD-02: Stalker Statue sont respectivement vendus 1 099 $ et 1 199 $ sur la boutique en ligne de la société, réalisée à l'échelle 1/4 et principalement en polystone, bien que d'autres matériaux soient présents. Le caractère exclusif de cette représentation d'Aloy vient du fait que l'arc Carja qu'elle tient peut être échangé, modifiant légèrement ses dimensions qui sont de 69,6 cm de hauteur (73,1 cm pour la version exclusive), 39,3 cm de largeur et 38,2 cm de profondeur, pour un poids de 12,8 kg.

Le Stalker dispose lui d'une mâchoire ajustable et d'un système de LED permettant de faire passer ses yeux du bleu au jaune. Côté dimensions, il pèse 18 kg du haut de ses 67,8 cm, 62,8 cm de large et 68,8 cm de profondeur. Dans les deux cas, vous aurez largement le temps de faire de la place pour les accueillir, car leur date de livraison est estimée entre septembre et décembre 2021 ! De nombreuses photos permettant de les admirer sont disponibles dans nos galeries en pages suivantes.

Vous pouvez par ailleurs retrouver ci-dessous deux vidéos exposant ces deux beautés du jour à 360° :

Horizon: Zero Dawn est disponible sur PS4, avec une Complete Edition incluant l'extension The Frozen Wild vendue 19,99 € à la Fnac, l'occasion de rattraper votre retard si vous n'avez pas encore découvert cet Action-RPG. Par ailleurs, une version PC est attendue cet été, sans plus de précision.