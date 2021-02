Ghost of a Tale : une édition physique collector lancée sur PS4

Ghost of a Tale est sorti en 2018 sur PC puis l'année suivante sur PlayStation 4 et Xbox One et en 2020 sur Switch, il s'agit pour rappel d'un Action-RPG suivant Tilo, une petite souris partant à la recherche de sa bien-aimée Merra dans un monde médiéval remplit d'animaux. Le titre a déjà séduit les joueurs, et il est de retour dans une édition physique collector.

Tesura Games, Plug in Digital et SeithCG viennent en effet de lancer cette semaine deux éditions de Ghost of a Tale, une édition simple et un collector avec le jeu, un artbook de 100 pages, une carte de personnage, un pin's, la bande originale sur CD et une sculpture de Tilo en papier, le tout regroupé dans un gros coffret qui ravira les fans et les collectionneurs.

Cette édition physique collector de Ghost of a Tale n'est proposée que dans sa version PS4, et elle est déjà victime de son succès chez la plupart des revendeurs, même si Amazon l'affiche encore à 52,49 €. Sinon, vous pouvez vous rabattre sur l'édition physique simple, à 21,99 €.

