Ghost of a Tale 2 : une suite au jeu d'infiltration avec une souris officialisée en image

Loin d'avoir défrayé la chronique à son lancement sur ordinateurs en 2018, Ghost of a Tale reste encore aujourd'hui un excellent jeu d'aventure et d'infiltration assez méconnu, avec une petite souris cherchant à s'évader d'une prison. Le titre avait été porté sur PS4, Xbox One et Switch. Eh bien, Tilo le petit ménestrel sera de retour dans une suite, officialisée cette semaine.

Après un petit leak, SeithCG a pris la parole de manière plus officielle pour partager une première image de Ghost of a Tale 2, qui tournera sous Unreal Engine 5. Pour rappel, le jeu n'est développé que par SeithCG, pseudonyme de Lionel Gallat, un ancien de chez Dreamworks, qui explique qu'il a opté pour le moteur de jeu d'Epic Games il y a un peu plus de huit mois, il a dû reprendre presque l'intégralité du développement de Ghost of a Tale 2 avec l'UE5, mais le rendu final devrait être amélioré. Cependant, cela veut aussi dire que le titre n'est pas près de sortir.

SeithCG n'en dit d'ailleurs pas davantage, il faut se contenter de ce premier visuel arborant une affiche de recherche de Tilo, la petite souris n'est évidemment pas au bout de ses peines. En attendant de découvrir cette suite, vous pouvez retrouver Ghost of a Tale à 22,99 € sur GOG.com.

Lire aussi : TEST - Ghost of a Tale : Prison Break chez les rongeurs