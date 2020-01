Ghost Recon Breakpoint : les missions et cosmétiques de l'évènement Terminator en vidéo

Il avait été annoncé à l'E3 2019, et a refait parler de lui dans le cadre du calendrier des nouveautés prévues pour début 2020 : l'évènement Terminator arrive dans Ghost Recon Breakpoint.

Il sera précisément lancé ce mercredi 29 janvier 2020 à 10h00, avec une première mission accessible jusqu'au 6 février, tandis qu'une autre quête pourra être jouée à partir du 1er février. Nous pourrons y débloquer un tas d'éléments inédits, comme les véhicules Starfield X4 MK.II et RT-5 Sheperd MK. II Terminator, la peinture faciale T-800 Déchiqueté, le casque de la résistance, l'uzi, le fusil AR-18 et plus encore.

Ghosts, Quel jour sommes-nous ? Quelle année ? Nous ne sommes peut-être pas en 1984, mais c'est le moment de vous battre pour survivre. Préparez-vous à une aventure inédite, inspirée par les événements du film Terminator, et gagnez des récompenses exclusives en accomplissant les missions d'interception et de cyber-résistance pendant l'événement live. La mission 1 de cet événement live gratuit est disponible du 29 janvier au 6 février, suivie de la mission 2 dès le 1er février. Préparez-vous à combattre les Terminators pour sauver le futur tout en découvrant un nouvel environnement d'Auroa. BRIEFING DE MISSION PRINCIPALE Pour commencer votre mission, suivez la piste menant à Rasa Aldwin, une femme qui prétend venir du futur. Elle a besoin de votre aide et d'après la rumeur, il y a dans les parages un soldat que rien ne peut arrêter. Rasa dispose d'une arme spéciale qui vous donnera une chance de survivre à ce qui vous attend. MISSIONS QUOTIDIENNES Rejoignez l'action et préparez-vous aux défis à venir en accomplissant des missions d'interception quotidiennes. Missions d'interception : Rasa capte des signaux des T-800 que vous devez localiser et détruire.

Remarque : ces missions quotidiennes ne sont pas rejouables. Restez à l'écoute pour plus d'intels sur la mission 2 de l'événement live Terminator. RÉCOMPENSES EXCLUSIVES Vous cherchez du matériel dans le plus pur style 2029 ? On a ce qu'il vous faut, avec de fabuleuses récompenses à la clé. Gagnez 23 nouveaux objets exclusifs pendant tout l'événement en direct : éléments de personnalisation, armures, véhicules, armes, accessoires et plus encore.

Les récompenses sont inspirées directement du film Terminator.

Des objets sur le thème de Terminator sont disponibles dans la boutique de Maria, 12 d'entre eux pouvant être achetés en crédits Skell. Au lancement de l'événement live, vous aurez trois jours avant votre mission suivante. Serez-vous capable de faire le nécessaire ?

Le contenu est jouable sur PS4, Xbox One, PC et Stadia pendant une durée limitée, alors ne manquez pas d'en profiter dès que possible.