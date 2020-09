MAJ Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse déjà daté sur PS5 au Japon, de premiers visuels et une bande-annonce diffusés

Le mois dernier, nous apprenions une nouvelle qui avait de quoi ravir les fans de la licence Neptunia, à savoir l'annonce sur PS5 de Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse. Sauf que malheureusement, derrière ce nom se cache en réalité un énième remake du premier épisode... Pour être précis, il s'agit d'un remake de Re;Birth 1 permettant de jouer directement avec 27 personnages, avec un mode Arrangé modifiant l'équilibrage et d'autres ajouts mineurs tels qu'un mini-jeu de pêche à la DualSense et de nouvelles musiques. Il y aura des déçus et ce ne sont pas les premiers visuels qui changeront la donne, à voir en page suivante.

En effet, Compile Heart a mis à jour le site officiel du jeu avec quelques images et, outre les somptueux artworks, nous avons bien du mal à y voir la marque de la next-gen. L'éditeur a sans doute voulu être l'un des premiers à proposer l'un de ses jeux sur la console de Sony, puisque la date de sortie de Go! Go! 5 Jigen Game Neptune: re★Verse est d'ores et déjà fixée au 17 décembre, au prix de 7 600 ¥ (environ 62 €) hors taxes. Une édition collector Go! Go! sera elle vendu 9 600 ¥ (environ 78 €), là encore sans les taxes, et inclura un boîtier avec une illustration exclusive, un artbook de 100 pages, une Premium Soundtrack sur CD comprenant des arrangements musicaux et deux stickers décoratifs Nep-Nep. Les joueurs qui précommanderont leur exemplaire recevront un code pour le jeu Neptunia Shooter (vendu 3,99 € sur Steam), paru l'an dernier sur PC, et un billet de loterie dans le cadre d'une campagne associée au jeu.

Par chez nous, le dernier épisode inédit en date n'est autre que Super Neptunia RPG, vendu 29,995 € sur Amazon.

Mise à jour : une première bande-annonce a été diffusée.