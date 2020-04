God of War : ouvrage Lore and Legends, buste à taille réelle de Kratos et poster Valkyrie pour fêter son 2e anniversaire

Le 20 avril 2018, les joueurs du monde entier pouvaient enfin découvrir une épopée mémorable en exclusivité sur PS4, God of War, marquant le renouveau de la saga en délaissant la Grèce pour les terres nordiques et la mythologie allant de pair avec. Oui, cela fait aujourd'hui deux ans que Kratos a fait son retour, en compagnie de son fils Atreus, et Sony Interactive Entertainment n'a pas laissé passer cette occasion, bien au contraire.

Outre le partage de créations visuelles réalisées par la communauté, le PlayStation Blog européen a effectué deux annonces de produits dérivés à même d'attirer la curiosité des fans. En premier lieu, nous retrouvons God of War: Lore and Legends, un livre inédit édité par Dark Horse et qui retranscrira le journal d'Atreus dans lequel ce dernier relate le périple qu'il a vécu avec son père à travers les Neuf Royaumes. Bestiaire, descriptions des personnages et bien plus seront à retrouver, avec à l'écriture Rick Barba, épaulé par l'équipe derrière le jeu. Son prix sera de 34,99 $, mais il faudra patienter avant de pouvoir se plonger dans ses 120 pages, la date de publication étant fixée au 9 septembre 2020 en Amérique du Nord.

Plus massif et onéreux, c'est un buste à l'échelle de Kratos que nous propose Gaming Heads, coûtant 799,99 $ (avec un dépôt de 80 $ non remboursable) et produit à seulement 500 exemplaires. Autant dire que seule une poignée de collectionneur pourra l'exposer dans sa collection. Une soixantaine de photos est disponible en page suivante pour admirer cette création en polystone mesurant 66 cm de hauteur, 38 cm de long et 48 cm de large, créée à partir des fichiers du jeu avec un soin des détails dingue, une partie étant peinte à la main. Aucune indication n'est donnée concernant sa sortie, mais ce Kratos version nordique sera dans tous les cas livré dans un emballage deluxe, avec une carte de validation permettant d'acheter un futur autre produit de la collection God of War portant le même nombre et une base numérotée.

Le blog nord-américain met également en avant un magnifique poster Valkyrie! réalisé par Lineage Studios, coûtant tout de même la modique somme de 50 $. Pour ce prix, nous avons droit au duo Kratos et Atreus entouré du conseil des Valkyries, dont Sigrun au milieu ! Cette édition limitée est disponible en quantité illimitée durant la phase de prévente à compter de ce lundi 20 avril et pendant un mois, jusqu'au 20 mai donc. Côté dimensions, comptez environ 45,7 cm par 61 cm. Chaque exemplaire sera numéroté à la main et la période de livraison estimée à cet été.

Happy 2 year anniversary of God of War! ????❤️

I’m constantly blown away by the amount of fanart and photos of the game. You guys are incredible!

Helping to create these characters has been one of the highlights of my career. Much love to the team at @SonySantaMonica @corybarlog pic.twitter.com/Pz5i4NzEp9 — Raf Grassetti ????✍???? (@rafagrassetti) April 20, 2020

Pour terminer, le directeur artistique Raf Grassetti a partagé quelques illustrations de personnages, qui donnent envie de se replonger dans cet incroyable monde en plan séquence. Espérons que d'ici le 3e anniversaire de God of War, son successeur sera enfin dévoilé.

