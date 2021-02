Godfall : une Primal Update disponible avec plusieurs nouveautés gratuites

Accompagnant la sortie de la PS5 en plus de paraître sur PC, Godfall s'est plutôt fait discret depuis, il faut dire que le looter slasher n'a pas spécialement rencontré le succès auprès des joueurs ni de la critique. Pour autant, Counterplay Games a prévu d'étoffer son contenu même s'il ne s'agit pas d'un jeu service. Après la phase de correction de bugs et d'optimisation qui a donné lieu à une mise à jour 2.3 en décembre, voici désormais la 2.4.44, aussi nommée Primal Update.

Elle a été rapidement présentée à l'occasion de l'Epic Games Store Spring Showcase par le directeur créatif Keith Lee, toujours aussi souriant, et le senior technical producer Dick Heyne. Ce qu'il faut retenir de ce patch, c'est dans un premier temps l'ajout sans frais supplémentaires de Niveaux d'Ascension, permettant de dépasser le niveau maximum et d'acquérir de nouveaux pouvoirs et bonus. Des modificateurs d'objets « Primal » viennent s'ajouter à ceux présents et il est désormais possible de voir l'ensemble des statistiques par l'intermédiaire d'un écran dédié ultra complet. Quant aux Pierrêves, une classe dite Volatile a été ajoutée et les récompenses en Electrum revues à la hausse.

Un certain Zenun est dorénavant un marchand situé dans le Sanctuaire, auprès duquel vous pouvez acheter de l'équipement en échange de ressources. Les Tours des épreuves ont de leur côté été améliorées, incluant de nouveaux objectifs, récompenses et défis, ainsi que quelques surprises, le tout avec une plus grande difficulté et la possibilité d'appliquer un effet négatif (Bane en anglais) pour gagner du meilleur loot. De plus, seule la Tour des épreuves infinies permet d'obtenir les objets Primal et possède seulement 30 étages au lieu de 100 avec cette mise à jour.

Vous pouvez lire le changelog complet en anglais sur le forum du jeu.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, la première extension payante (la seule annoncée à l'heure actuelle) est prévue pour le deuxième trimestre de l'année. Vous pouvez acheter Godfall à 50,90 € sur Amazon dans son édition standard PS5.