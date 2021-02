Microsoft Flight Simulator : le Royaume-Uni et l'Irlande sublimés par la World Update 3, disponible maintenant

La dernière mouture de Microsoft Flight Simulator propose déjà une mappemonde ahurissante, sur laquelle nous pouvons voyager d'aéroport en aéroport en traversant des lieux numérisés avec soin. Mais parce qu'Asobo Studio n'a pas non plus pu perfectionner chaque recoin du globe, il propose des Mises à jour du Monde depuis le lancement, qui ont déjà permis d'enrichir le Japon et les États-Unis.

La World Update 3 sort aujourd'hui, et elle améliore la représentation du Royaume-Uni et de l'Irlande. De Stonehenge au London Eye en passant le Stade d'Anfield, moult parcs et plusieurs aéroports, des dizaines de points d'intérêt ont été retravaillés pour être plus sympathiques à survoler. La bande-annonce du patch nous montre d'ailleurs un peu de tout cela.

En septembre, nous exprimions notre envie de continuer à améliorer Microsoft Flight Simulator en y appliquant de nouvelles mises à jour significatives mensuellement. Aujourd’hui, nous lançons la troisième de nos Mises à jour du Monde : nous sommes ravis de vous proposer une meilleure expérience lorsque vous survolerez le Royaume-Uni et l’Irlande.

Découvrez des lieux riches de leurs traditions, de leur culture et de leur héritage, peu avares en mythes et autres légendes. Des sièges de la royauté aux centres financiers, des métropoles grouillantes de vie aux fermes et villages surplombant les falaises, la splendeur du Royaume-Uni et de l’Irlande n’a jamais autant rayonné, grâce aux améliorations visuelles significatives de cette mise à jour.

Vous y retrouverez une photogrammétrie 3D en haute-résolution pour les célèbres villes de Birmingham, Bristol, Cambridge, Londres et Oxford, cinq aéroports recréés méticuleusement à la main (Barra, Liverpool, Land’s End, Manchester-Barton et Out Skerries), des améliorations visuelles et logistiques pour plus de 85 aéroports supplémentaires et un modèle numérique de terrain amélioré pour tout le Royaume-Uni.

Nous avons également ajouté des éléments architecturaux reconnaissables comme les manoirs de l’Angleterre, les maisons victoriennes, les structures mégalithiques, des châteaux, des églises et même des restaurants drive-thru. Pour parachever le tout, plus de 70 points d’intérêt apportent un nouveau degré de détail et de réalisme à certains des endroits les plus connus du monde, aux ponts, palais royaux, cathédrales à couper le souffle… et bien sûr, aux stades de football.

Avec cette mise à jour, vous découvrirez aussi trois nouvelles activités : un vol iconique vers les îles du nord et deux défis d’atterrissage, le premier se situant au nord de l’archipel des îles Shetland et l’autre plus au sud, dans les cieux turbulents du Sud-Ouest de l’Angleterre.

La troisième Mise à jour du Monde : Royaume-Uni et Irlande est disponible gratuitement dès maintenant pour les joueuses et les joueurs de Microsoft Flight Simulator. Vérifiez que votre jeu est à jour puis rendez-vous dans le magasin du titre pour obtenir cette Mise à jour du Monde et commencer à explorer ces terres magnifiques pleines de charme. Le ciel vous appelle !