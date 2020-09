Microsoft Flight Simulator : la première grosse mise à jour va changer la face du Japon, et elle arrive bientôt

Xbox a profité de son passage au Tokyo Game Show 2020 pour faire une belle annonce pour les fans locaux (et internationaux) de Microsoft Flight Simulator. Asobo Studio finalise actuellement sa première mise à jour majeure pour le monde virtuel à explorer en engins volants, et elle concerne justement l'Archipel.

Au-delà de la numérisation automatique des environnements, les développeurs ont désormais fait un travail manuel poussé pour modéliser au mieux certains points clés du Japon. Vous allez pouvoir approcher de près les aéroports de Kushiro, Nagasaki, Kerama, Shimojishima et Suwanose-jima, la baie de Matsushima, les îles d'Hachijō-jima et Ha-shima, le Toyo Ito, la tour du Port de Kobe, le Mont Fuji, le Mont Aso, le château d'Himeji, l'Amanohashidate, le Grand pont de Seto, le pont d'Ikitsuki, le temple Hōryū-ji et le sanctuaire Itsukushima-jinja.

Mieux, les villes et villages de Sendai, Utsunomiya, Hakone, Shirakawa-gō, Yokohama, Tokyo, Takamatsu et Tokushima auront aussi droit à des traitements de faveur. La meilleure nouvelle, c'est que le patch World Update I: Japan sera gratuit, et qu'il sera disponible sur PC via Steam et Windows 10 le 29 septembre prochain. Vous pouvez vous procurer la simulation événement pour 54,99 € sur Amazon.fr.



