Microsoft Flight Simulator améliore les États-Unis avec sa mise à jour World Update II

L'arrivée en trombe de Microsoft Flight Simulator sur PC cet été ne marque que le début de plusieurs années de contenu supplémentaire à gogo, pour faire du titre la simulation de pilotage ultime. Les premières mises à jour se concentrent sur l'amélioration de régions en particulier pour les rendre plus dynamiques et réalistes : après le Japon, la World Update II se concentre sur les États-Unis.

Au programme, une amélioration de la carte d'élévation numérique et de la résolution du pays, au mètre près, des textures optimisées sur une partie du territoire, et quatre aéroports modélisés à la main : Atlanta, Dallas/Fort Worth, Friday Harbor et New York Stewart. À cela, ajoutez 48 autres aéroports améliorés visuellement et 50 points d'intérêt retravaillés, de la Statue de la Liberté à Monument Valley. D'ailleurs, vous pouvez découvrir le travail dans le trailer ci-dessus, en images en page suivante, ou directement en jeu, car le patch est dès à présent disponible.

Microsoft Flight Simulator est disponible à partir de 54,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Microsoft Flight Simulator : version Steam, compatibilité VR et TrackIR pour cette année, et petit point sur le contenu post-lancement