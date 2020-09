Microsoft Flight Simulator : déjà un million de joueurs, un record pour le Xbox Game Pass pour PC

Microsoft Flight Simulator est sorti le 18 août dernier, uniquement sur PC via Steam et le Microsoft Store. Le titre d'Asobo Studio a rencontré un fort succès sur la plateforme de Valve, et il est également inclus dans le Xbox Game Pass pour PC, qui coûte pour rappel 12,99 € par mois.

Aujourd'hui, Microsoft fait un premier bilan de Microsoft Flight Simulator, qui compte déjà plus d'un million de joueurs uniques. Le titre est le plus gros lancement d'un jeu sur le Xbox Game Pass pour PC, toujours en bêta, et l'éditeur a tenu a partager une nouvelle bande-annonce qui regroupe les avis très positifs de la presse spécialisée, à admirer ci-dessus.

Mais ce n'est pas tout concernant les gros chiffres, Microsoft indique que plus de 26 millions de vols ont été effectués dans Microsoft Flight Simulator, avec plus d'un milliard de miles parcourus dans les airs, soit 1,6 milliard de kilomètres, l'équivalent de 40 tours du monde. L'aventure ne fait que commencer, des mises à jour et des patchs sont encore à venir, ainsi qu'un DLC à thème encore inconnu. Et bien évidemment, Microsoft Flight Simulator est toujours attendu cette année sur Xbox One.

