Microsoft Flight Simulator : les notes quasi parfaites de la presse anglophone

Microsoft a réussi à créer une forte attente autour de Microsoft Flight Simulator, fait assez rare dans le milieu des jeux de simulation. Il sera officiellement disponible ce 18 août, mais la presse a pu le tester avant l'heure et livre son verdict sur le projet dès aujourd'hui. Alors, MFS a-t-il convaincu les journalistes internationaux ?

Oui, et pas qu'un peu, en témoigne la moyenne actuelle de 94/100 affichée sur Metacritic ! Tout le monde s'accorde pour dire que Microsoft Flight Simulator est un jeu exigeant, qui demande de la patience et de l'investissement, mais passé cela, l'expérience est vraisemblablement incroyable. Les graphismes photoréalistes et la crédibilité technique des appareils sont à tomber par terre, et mettent la barre à un nouveau niveau pour les simulations du genre. La jouabilité est décrite comme assez flexible, pouvant être très précise avec des accessoires dédiés comme accessible à la manette. Il y a certes de rares soucis techniques et des temps de chargement assez longs entre les parties, mais rien pour entacher cette expérience sans pareil.

