Gods Will Fall : nouvelles images et précommandes disponibles

Annoncé il y a maintenant plus d’un mois, Gods Will Fall se rapproche à grands pas. Si vous avez oublié, Gods Will Fall est un jeu d’action et d’aventure dans lequel vous devrez incarner des guerriers celtes souhaitant prendre leur revanche sur des dieux impitoyables. Bonne nouvelle pour les joueurs, les précommandes sont disponibles dès aujourd’hui.





Ainsi, si vous précommandez le titre, vous obtiendrez un casque de chasseur qui vous sera attribué au hasard. Sachez également qu’une Valiant Edition a été annoncée. Cette dernière contient le jeu de base et le DLC La Vallée des Dieux Dormants. Ce dernier donnera accès à trois nouveaux dieux, de nouvelles armes et bien plus encore. Vous pouvez retrouver ci-dessous tout ce qui vous guette dans La Vallée des Dieux Dormants. En deuxième page de cet article, vous pourrez apercevoir quelques décors de Gods Will Fall ainsi que des guerriers se battant contre ce qui semble être la fusion d'un homme et d'un cochon.

Trois nouveaux dieux : entrez et frayez-vous un chemin à travers l'un des trois nouveaux royaumes des Dieux. Ces enfers inexplorés, peuplés d'abominables sbires, mettront votre courage à rude épreuve.

De nouvelles classes d'armes : incarnez deux nouveaux types de barbares, chacun avec son propre style de combat.

De nouveaux objets : une profusion de nouveaux équipements et provisions pour aider votre clan au combat et à inverser le cours de la guerre.

De nouvelles capacités : de nouvelles méthodes de mêlée pour étendre davantage le système de combat de vos guerriers et ainsi garantir le fait de choisir le champion approprié pour la bataille à venir.

Des ajouts dans l'Overworld : tandis que vous traversez l'Overworld, gardez les yeux ouverts et révélez les secrets cachés disséminés à travers les environnements.

Des tenues de guerrier : Habillez votre clan avec les meilleurs vêtements possible et préparez-les pour le combat. Fanfaronnez tandis que vous entrez dans la mêlée avec style.

Pour rappel, Gods Will Fall est prévu le 29 janvier prochain sur PlayStation 4, Xbox One, Switch, Stadia et PC via Steam et GOG. Si le jeu vous fait de l’œil, la PlayStation 4 est disponible à la Fnac pour 339,99 €.