Epic Games Store : Gods Will Fall gratuit cette semaine, un jeu qui va décevoir offert ensuite

Fini la frénésie des 15 jours de jeux gratuits de l'Epic Games Store, qui nous a permis de récupérer les 3 derniers Tomb Raider la semaine dernière. Nous reprenons désormais le rythme habituel avec l'offre d'un unique, mais très appréciable titre jusqu'à jeudi prochain : Gods Will Fall, le jeu d'action face à des Dieux de Clever Beans.

Le lien de téléchargement et le résumé officiel sont disponibles ci-dessous.

Gods Will Fall

Le règne sadique des dieux sur l'humanité dure depuis des millénaires. Assoiffés de cruauté et de souffrance, ils s'assurent la dévotion aveugle de chaque homme, femme et enfant en leur faisant prêter un serment de fidélité. Ceux qui ne se soumettent pas à la volonté des dieux risquent de mourir dans d'atroces souffrances.

Rejoignez une bande de guerriers intrépides prêts à tout pour briser l'emprise impitoyable des dieux sur l'humanité. Chaque homme et chaque femme capable de manier l'épée et las du règne cruel des dieux sera appelé à rejoindre votre clan de 8 survivants celtiques et à se soulever pour affronter les légions d'horribles bêtes et de sbires qui fourmillent dans chacun des royaumes infernaux des dieux.

Un récit unique se profile avec chaque décision. Triomphez, et des légendes naîtront sous vos yeux. Échouez, et assistez au triste spectacle de vies se réduisant en poussière.