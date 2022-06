GoldenEye 007 : des Succès vus chez Xbox, l'annonce de la remastérisation imminente ?

Cela fait des mois que la rumeur autour du retour du classique de la Nintendo 64 GoldenEye 007 bat son plein. Elle a pris du galon cette année avec l'apparition d'une liste de Succès sur TrueAchievements, et surtout les propos de Jeff Grubb selon lesquels une remastérisation haute définition allait bientôt être annoncée.



Les bruits de couloir ont redoublé ces derniers jours alors que TrueAchievements a découvert qu'un certain BigSheep avait débloqué des Succès pour cet encore non annoncé GoldenEye 007. Il s'agirait selon le site d'un certain James Thomas, développeur de Rare, qui n'aurait pas spécialement cherché à jouer la carte de la discrétion... L'ultime preuve sera que la liste complète des Succès a un temps été affichée directement sur les serveurs de Xbox, signe qu'ils sont prêts à être déployés, tout comme le jeu qu'ils accompagnent.

Après avoir annulé un portage de GoldenEye 007 sur Xbox 360 en 2007, et proposé un oubliable GoldenEye: 007 Reloaded en 2011, Microsoft va visiblement bien faire revenir l'original en HD sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC, grâce au soutien du studio Rare à l'origine du projet. En fera-t-il profiter Nintendo et Sony Interactive Entertainment un jour ? Seul l'avenir nous le dira. Le fin mot de l'histoire pourrait être donné dès ce dimanche dans le cadre du Xbox & Bethesda Games Showcase.



