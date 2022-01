GoldenEye 007 : bientôt un portage ou une remastérisation du FPS culte sur Xbox ?

L'avenir de James Bond dans le milieu du jeu vidéo se fera grâce à IO Interactive, qui développe un Project 007 dont nous ne savons pas grand-chose. Pourtant, un autre jeu, ancien lui, pourrait refaire parler de lui avant cela. TrueAchievements a découvert sur les serveurs de Microsoft les Succès pour un certain GoldenEye 007, qui semble bien être un portage du FPS culte de la Nintendo 64 plutôt qu'une nouvelle version du plutôt apprécié GoldenEye 007: Reloaded paru en 2011 (disponible à partir de 29,41 € sur Amazon.fr).

L'original de 1997 n'est en effet pas disponible chez Xbox, car quand bien même il a été développé par Rare, qui fait désormais parti des Xbox Game Studios, il a été édité à l'époque par Nintendo. Une version remastérisée avait bien un temps été développée vers 2007 pour une sortie sur le Xbox Live Arcade, et un morceau jouable existe même en ligne, mais Activision qui détenait les droits d'exploitation vidéoludique de la licence à ce moment et la MGM, qui produit les films, n'avaient finalement pas trouvé de terrain d'entente pour le sortir.

Et si nous pouvions enfin jouer à GoldenEye 007 ou GoldenEye 007 Remastered sur consoles modernes en 2022 ? C'est donc tout ce qu'espèrent les fans et les curieux après la fuite de cette liste de Succès. Serait-il alors exclusif aux Xbox One, Xbox Series X|S et PC ? Une version Switch commanditée par Nintendo serait-elle aussi dans les cartons, pourquoi pas sans chichi et directement dans le Nintendo Switch Online + Pack additionnel ? Ou s'agirait-il carrément d'un projet multiplateforme avec des éditions PS4 et PS5 ? Et qui se chargerait du développement du portage ? Comme toujours, wait & see.

