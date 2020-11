GONNER2 : le jeu délirant d'Art in Heart est disponible sur PS4

Sorti sur les plateformes de Nintendo et Microsoft, ainsi que sur PC le 22 octobre dernier, GONNER2 débarque enfin sur PlayStation 4. Ce dernier est un jeu de plateforme et d’action indépendant développé par Art in Heart et édité par Raw Fury. Vous incarnez Ikk, un petit personnage tout en couleur qui devra débarrasser son repaire d’une force mystérieuse en plus de dégommer tout ce qui bouge !

Deux éditions de GONNER2 sont disponibles : la standard au prix de 12,99 €, et le Lose Your Head Deluxe Bundle au prix de 19,99 €. Notez que si vous achetez l’une de ces éditions avant le 30 novembre, vous bénéficierez de 20 % de remise si vous êtes abonnés au PlayStation Plus. Si vous êtes un peu curieux, voilà ce qui vous attend dans GONNER2 :

GONNER2 est un jeu de plateforme et d'action aussi intense que désordonné, avec des éléments roguelike qui vous permettront de garder la tête froide. La vôtre ou celle que quelqu'un d'autre d'ailleurs. Préparez-vous à réveiller l'enfant qui sommeille en vous en traversant des niveaux non linéaires tout en tirant sur tout ce qui bouge et en effectuant des destructions acrobatiques ridicules dans un monde aussi coloré que chaotique. Caractéristiques Un jeu de plates-formes et de tir particulièrement intense

Des niveaux générés aléatoirement dans un monde étrange et irréel

Des niveaux à structure non linéaire

Tout un tas de têtes, d'armes et d'améliorations que vous pouvez combiner à l'envie

De nombreux secrets et mystères ! P.-S. En plus du mode solo où vous aidez la Mort, vous pouvez jouer en coop avec vos amis et perdre la tête tous ensemble !

Si vous jouez plus sur PC, GONNER 2 est disponible sur Gamesplanet pour 11,69 €.