Terrifier : Art le Clown va faire du sale dans un jeu vidéo officiel !

Terrifier est LA franchise horrifique du moment (avec X, Pearl et MaXXXine de Ti West), la saga de Damien Leone fait la une ces derniers temps avec la sortie au cinéma de Terrifier 3, interdit aux moins de 18 ans en France. Une franchise mettant en scène Art le Clown, un tueur sadique déguisé en clown qui massacre ses victimes de manière toujours plus sanglante et absurde.

Si vous aimez l'horreur, le gore et les clowns flippants, bonne nouvelle, l'éditeur Selecta Play et le développeur Relevo annoncent aujourd'hui Terrifier: The ARTcade Game, un jeu d'action beat'em all à défilement horizontal basé sur la franchise de films. Un jeu vidéo en pixel art à l'esthétique rétro, très inspiré des années 80 et 90, avec son lot d'humour noir et d'action. Les joueurs incarneront Art le Clown dans des niveaux tirés des films, voici les points clés du jeu :

Pixel Art et animation sublimes : le jeu restitue fidèlement l'essence des films Terrifier grâce à des graphismes cartoonesques en pixels art et des animations fluides qui illustrent de façon saisissante les actions les plus effroyables.

Le chaos à plusieurs : faites équipe avec un maximum de 4 joueurs pour vivre une expérience en coopération locale des plus chaotiques. Collaborez ou affrontez-vous dans différents modes de jeu.

Arsenal d'armes sanglantes : des tronçonneuses aux hachoirs, munissez-vous d'une grande variété d'armes pour réduire vos adversaires en une bouillie de sang.

Différents niveaux et combats de boss : parcourez de nombreux niveaux, chacun offrant différentes routes à explorer et différents ennemis à terrasser. Attendez-vous à des combats de boss intensifs qui mettront vos compétences à rude épreuve.

Bande-son chiptune : revivez l'âge d'or du jeu vidéo grâce à une bande-son chiptune grandiose qui accompagne parfaitement l'esthétique rétro.

Attaques et coups de grâce spectaculaires : découvrez des attaques hilarantes et gores qui rendent chaque affrontement aussi divertissant que violent. Les coups de grâce vous laisseront à coup sûr une délicieuse sensation de gore !

Plusieurs modes de jeu : avec 6 modes de jeu différents, vous trouverez celui qui vous convient, que vous vouliez une session de beat them all rapide ou un défi de longue haleine.

Terrifier: The ARTcade Game sera disponible en 2025 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. En attendant, vous pouvez acheter Terrifier en Blu-ray à 15 € à la Fnac.

