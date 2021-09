Art of Rally : le jeu de course dévoile sa date de sortie sur PS4 et PS5 en vidéo

Il fait déjà le bonheur des joueurs sur PC depuis septembre 2020 et des amateurs de jeux de course sur Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series X|S depuis le mois dernier, Art of Rally se démarque par son style graphique singulier, mais il est toujours attendu sur les consoles de salon de Sony.

Funselektor Labs revient en fin aux nouvelles et dévoile que la date de sortie d'Art of Rally est fixée au 6 octobre 2021 sur PlayStation 4 et PS5. Cette version inclura heureusement tout le contenu additionnel rajouté dans le jeu depuis, avec notamment des voitures supplémentaires et les circuits au Kenya.

Vous pouvez retrouver une courte bande-annonce d'Art of Rally ci-dessus, ainsi que des cartes PSN sur Amazon.