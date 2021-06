Arietta of Spirits : période de sortie et éditions physiques pour le jeu d'aventure en pixel art

Third Spirit Games a profité de cette semaine chargée pour annoncer qu'Arietta of Spirits sera lancé dans le courant de l'été 2021 sur ordinateurs et consoles de salon au format numérique, mais l'éditeur Red Art Games proposera également une édition physique standard et une Red Edition collector, mais pas sur toutes les plateformes.

Arietta of Spirits se présente comme un jeu d'aventure narratif avec des combats rapides, qui suivra Arietta et sa famille, visitant la cabane de leur grand-mère décédée un an plus tôt. C'est là qu'Arietta rencontre un nouvel ami et obtient le pouvoir de voir des esprits.

Pour en revenir aux versions physiques, Red Art Games propose sur son site une édition standard d'Arietta of Spirits sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, contre 34,99 €, ainsi qu'une Red Edition réservée à la Switch et limitée à 3 000 exemplaires. Elle inclura le jeu et son steelbook, pour 59,99 €. Arietta of Spirits est sinon attendu sur PC et Xbox One.