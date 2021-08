Arietta of Spirits : un nouveau trailer et une date de sortie

Arietta of Spirits est un jeu d'action-aventure dans lequel nous suivons Arietta, le personnage principal, dans sa quête pour découvrir les mystères du royaume des esprits. Deux mois après le précédent teaser, le dernier trailer du jeu a été posté sur la chaîne YouTube du jeu, de quoi donner l'eau à la bouche de ceux qui avaient été conquis par la bêta.

En effet, ce style de jeu est très populaire auprès d'un public de gamer et, comme dit plus tôt, la bêta a porté ses fruits comme le prouve la grande majorité des commentaires sous la vidéo.

La sortie du jeu est programmée pour le 20 août. Voici sa description qui apparait sur le site officiel de Red Art Games :

Arietta of Spirits est un charmant jeu d'aventure avec une narration pleine d'émotions, un gameplay sans remplissage et des combats rapides. Le jeu raconte l'histoire d'Arietta et de sa famille, visitant la cabane de leur grand-mère pour la première fois après son décès un an auparavant. Cependant, le voyage en famille prend une tournure inattendue lorsqu'Arietta rencontre un nouvel ami mystérieux et acquiert la capacité de voir des esprits étranges qui habitent l'île. Explorez une île mystérieuse avec des forêts luxuriantes, des cavernes obscures et de sombres secrets ;

Beaux graphismes en pixels de style rétro et bande-son originale inspirante ;

Rencontrez des personnages fascinants et découvrez l'histoire profonde ;

Combattez un large éventail d'ennemis dans des combats basés sur la réaction ;

Mécanique de jeu facile à aborder, adaptée à tout le monde.

Et vous, avez-vous joué à la démo ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !

Vous pouvez d'ores et déjà précommandez Arietta of Spirits sur le Microsoft Store, le Nintendo eShop et le PlayStation Store, actuellement en promotion à 17,99 € au lieu de 19,99 €.