Art of Rally : mise à jour au Kenya et bande-annonce de lancement sur Xbox, Switch et Game Pass

Fort de son succès critique sur ordinateurs, Art of Rally s'invite cette semaine sur de nouvelles plateformes. Funselektor Labs vient en effet de lancer son jeu de course arcade avec des graphismes épurés sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S, ainsi que dans le Xbox Game Pass sur PC, consoles et en cloud gaming.

Art of Rally va donc pouvoir faire le bonheur de nouveaux joueurs, et ces derniers vont directement pouvoir découvrir la nouvelle mise à jour gratuite rajoutant la région du Kenya. Elle inclut six nouveaux niveaux, une zone libre inédite et quatre voitures des Goupes B et 4. Enfin, le patch corrige des problèmes liés aux marqueurs sur la route, permet de choisir entre DirectX 11 ou 12 dans les options (sur Steam et GOG.com) et rajoute même la résolution dynamique avec DX12.

C'est donc le moment idéal pour découvrir Art of Rally, et si vous n'avez qu'une PlayStation, pas de panique, le jeu est également attendu sur PS4 et PS5 dans le courant de l'été. Vous pouvez retrouver des offres d'abonnement au Xbox Game Pass sur Amazon.