Sword Art Online: Alicization Lycoris, de nombreux correctifs et ajouts de contenu avec la mise à jour 1.03, la chanteuse ReoNa devient jouable

Cela va faire bientôt deux semaines que Sword Art Online: Alicization Lycoris est disponible sur consoles et PC, sauf qu'il n'est pas sorti sans problèmes techniques, au grand dam des joueurs et fans de la licence. Bandai Namco avait ainsi partagé un message du producteur de ce nouveau jeu, qui expliquait tenir compte des retours pour améliorer le gameplay et corriger les soucis de performance.

Une mise à jour 1.01 avait au passage été publiée pour commencer ce travail de fond, qui s'est poursuivi cette semaine avec une version 1.03 dont voici le détail, traduit par nos soins (les noms spécifiques de quêtes peuvent donc être différents en jeu) :

Problèmes résolus Problèmes où le joueur était bloqué ou incontrôlable. Chapitre 1 : « Premier vrai combat », « faible présence »

À certaines occasions, le joueur ne pouvait pas progresser dans l'évènement après avoir parlé à Ronie et Tiese. Il pourra désormais leur parler à nouveau même s'il sauvegarde et retourne à l'écran titre après avoir parlé à un seul des personnages. Chapitre 1 : Évènement « Tout ce que vous pouvez être » (évènement de Sadore)

Si le joueur acceptait la quête de service « Incident de mariage », lors de l’évènement « Tout ce que vous pouvez être », il pouvait rester bloqué en se déplaçant vers la boutique de Sadore en étant invité à se rendre dans la boutique d’Abyssena. Le joueur peut désormais réussir les deux quêtes. Chapitre 1 : « Labyrinthe des souvenirs » Le joueur ne pouvait pas descendre au 90e étage depuis le 95e étage, étant bloqué par un mur invisible. Il peut désormais retourner avec succès au 90e étage depuis le 95e étage. Chapitre 2 : Correction d'un problème survenant lors de l'évènement où le joueur doit se rendre dans la ville de Sustira à Sothercrois Chapitre 3 : « Clamp Cluster » Correction du problème où le joueur ne pouvait pas avancer, car il était bloqué par un mur invisible à certaines occasions. Quête de service : correction du problème qui bloquait le joueur pendant la quête de service « Vaincre les bêtes de la cascade » Autres : pendant la quête principale dans les zones Warmia Greenbelt, Deusoldort Desert et Cordea Plains, les personnages partenaires avaient l'habitude de déclencher un évènement qui interdisait au joueur d'aller au-delà de la zone jouable en répétant le même texte, mais maintenant, les personnages partenaires ne déclencheront cet évènement.

Correction du problème qui bloquait le joueur lorsqu'il effectuait un back flip à un certain endroit du 95e étage de la Cathédrale Centrale.

Multijoueur en ligne : les joueurs dont la progression de la quête principale est peu avancée ne seront plus mis en relation avec ceux étant plus loin dans le jeu, et la progression ne sera pas affectée par le joueur hôte. Carte

Correction de problèmes où le joueur passait à travers la carte dans certaines zones.

Correction de problèmes où les effets de la neige et de la pluie ralentissaient le jeu.

Amélioration des problèmes de chargement et de fps (d'autres améliorations sont prévues dans les prochaines mises à jour). Caméra

Amélioration des contrôles de la caméra (d'autres améliorations sont prévues dans les prochaines mises à jour) Système Les paramètres de « Saut automatique des obstacles » ne s'appliqueront désormais que lorsque le joueur court.

Correction du problème où la progression n'était pas enregistrée lors de la fabrication répétée de plusieurs objets.

Correction du problème où la maîtrise des membres du groupe diminuait dans certaines conditions.

Correction du problème où le personnage ennemi annulait son animation gagnante lorsque le joueur perdait un blocage à l'épée.

Correction du problème où la caméra se verrouillait lorsque le joueur devient incapable de se battre.

Correction du problème où le joueur pouvait déplacer la caméra tout en partageant le lit avec une partenaire.

Correction du problème où les indices pour la quête principale apparaissaient au-dessus d'un autre joueur.

Changement de l'intitulé des raretés des objets pour qu'il soit plus facile à comprendre.

Ajout de l'option « Journal de combat ».

Les objets peuvent désormais bénéficier d'une réduction en fonction de la renommée du joueur.

Tant qu'aucun ennemi ne cible le joueur, appuyer sur le joystick gauche permettra de rengaine et courir. Combat Réduction de la difficulté du Chapitre 1.

Lorsqu'un coup est dévié avec succès, l'attaque de suivi ne sera plus annulée par la garde.

Les ennemis qui se téléportent à leur position d'origine n'auront plus leur santé réinitialisée.

Correction du problème où le joueur passait à travers le mur lors de l'utilisation de certaines compétences d'épée dans certaines zones. UI Amélioration de la vitesse de changement d'onglet dans le menu.

Correction du problème où une icône involontaire apparaissait à l'écran lorsque les compétences alliées sont retirées.

Correction de problèmes où le marqueur sur la carte disparaît à certaines occasions.

Correction du problème où l'arme que vous avez achetée et équipée dans un magasin ne sera pas reflétée sur le modèle dans le menu principal. Quêtes Correction du problème où l'icône de quête change à certaines occasions. Réseau Problèmes généraux corrigés et équilibrés concernant le Voyageur.

Correction du problème où la caméra se déplaçait involontairement en parlant à un Voyageur alors qu'une bataille commençait dans le jeu de l'autre joueur. Graphismes Correction de problèmes graphiques concernant l'équipement du personnage. Mode multijoueur Correction du problème où le joueur invité ne pouvait pas amener un PNJ Voyageur en mode multijoueur.

Correction du problème où le joueur commence en dehors d'une carte lorsqu'il ne parvient pas à synchroniser la progression de la quête.

Correction du problème qui empêchait les joueurs de contrôler leur personnage lorsqu'ils étaient ressuscités en état de natation.

Correction du problème qui empêchait le joueur invité de contrôler son personnage lorsque la connexion échouait à certaines occasions.

Correction du problème où la position de mouvement n'est pas synchronisée entre les joueurs dans le même lobby.

Correction du problème où les joueurs invités avec une faible progression dans la quête principale pouvaient rejoindre un lobby avec un avancement plus élevé. Quête Correction du problème avec les icônes de quête étiquetées involontairement lorsque le joueur ouvre la carte à Santoria.

Correction de plusieurs descriptions de certaines quêtes.

Correction des sous-épisodes « La résolution d'Alice : Son combat final » et « La résolution de Medina : Son combat final » pour être accessibles même après un certain laps de temps. Compétences Correction de certaines couleurs de texte pour correspondre à leur effet.

Correction de problèmes concernant le blocage à l'épée.

Correction de la description de « Coup lourd » pour correspondre à son mouvement.

Augmentation des dégâts globaux des compétences d'épée.

Correction des mouvements des ennemis lorsque certaines compétences sont utilisées.

Équilibrage des attaques des arcs pour augmenter leur portée lors d'attaques normales.

Correction des mouvements de certaines compétences.

Correction des intitulés de la Liste de Buffs pour afficher les icônes correctes.

Ajustement de plusieurs effets retirés par ceux des épées.

Correction du problème où le buff « HP Slip » est déclenché involontairement à Santoria. Didacticiel Ajout d'un didacticiel pour les Voyageurs et les avatars de jeu.

Correction d'erreurs typographiques dans certains tutoriels.

Correction de problèmes où le didacticiel ne se déclenchait pas.

Correction de problèmes où la vidéo du didacticiel était perturbée. Codage avancé Correction du problème où les « points de personnalisation » sont utilisés à certaines occasions lors des réglages des Arts Code.

Paramètres globaux équilibrés du système de codage avancé. Arts Code Correction de certains textes concernant les conditions des Arts Code.

Correction du problème où le pavé directionnel devenait incontrôlable après la suppression d'un Arts Code.

Correction du problème où une erreur d'application se produisait lors de la modification du stockage des Arts Code dans certaines occasions.

Correction du problème où le nombre prédéfini d'Arts Code change involontairement.

Correction du problème où une fenêtre de message apparaissait involontairement après que l'annulation par le joueur de la suppression d'un Segment.

Correction du problème qui empêchait les joueurs de changer d'arme après certains contrôles dans le menu Archives.

Correction du problème où la compétence de combat « Beast's Bellow » était non enregistrable. Autres Correction d'autres bugs et problèmes mineurs.

Le correctif ver 1.03 a amélioré le contenu répertorié ci-dessous, mais nous continuerons notre support pour implémenter davantage d'améliorations dans les mises à jour à venir :

Temps de chargement ;



Framerate ;



Points de sauvegarde automatique ;



Mouvements et commandes de la caméra ;



Affectations de la souris / des touches. Nouveau contenu supplémentaire Un « Donjon de Raid » et 4 nouvelles cartes ont été ajoutés :

The Spire of Eternity Research ;



The Lost Paradise ;



The Silent Icegaol ;



Beastsnare Grotto.

Avec l'ajout du « Donjon de Raid », de nouveaux accessoires ont été ajoutés comme récompenses.

Ajout du Voyageur « ReoNa » et de son épisode secondaire.

Ajout de « Prize Outfit (Medina) ».

Ajout de « Icethorn/Goldflower Warrior Garb » dans la visualisation de la tenue. (Peut être équipé par : Kirito, Eugeo, Alice, Selka, Sortiliena, Ronie, Tiese, Medina, Asuna, Silica, Lisbeth, Leafa et Sinon.)

Une fois le Chapitre 1 terminé, les costumes portés par les résidents de l'Underword seront débloqués dans la visualisation de la tenue. (Total de 18 costumes pour les personnages masculins et 33 costumes pour les personnages féminins. Les costumes peuvent être portés par Kirito et Eugeo).

Ajout des Finish Arts à la « Mirage Blade of Inferno ».

Ajout de nombreux modèles de visage et options de coiffures dans la création de personnage.

Ajout de « Gavel of Gluttony », « Wayfarer Armor » et « Dark Knight Claymor » dans la visualisation de la tenue avec des conditions.

Oui, il y a pas mal de modifications et correctifs, en plus de quelques ajouts plutôt bienvenus. Et comme vous pouvez le constater, la chanteuse ReoNa, qui interprète le thème Scar/let, s'invite dans le jeu avec un personnage conçu spécialement pour la représenter.

