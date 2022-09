MAJ Gran Turismo 7 : la mise à jour 1.23 de septembre imminente, les nouvelles voitures dévoilées

Toujours au rythme très appréciable d'une mise à jour par mois, Polyphony Digital étoffe le contenu de son Gran Turismo 7 avec du contenu inédit. Le mois de septembre touche à sa fin, mais le studio japonais prévoit bien de déployer une vague de nouveautés d'ici quelques jours.

Kazunori Yamauchi, directeur de Polyphony Digital, a confirmé la bonne nouvelle sur son compte Twitter cette semaine, en dévoilant comme toujours les ombres des 3 bolides qui seront ajoutés. Et d'après la communauté, il pourrait s'agir du prototype électrique Volkswagen ID.R, d'un coupé sportif comme la Nissan Silvia S14 ou la Toyota Soarer, et de la Porsche Vision GT Spyder. Bon, pour ce dernier, il ne s'agit pas d'une supposition, mais d'une affirmation, Porsche lui-même ayant annoncé que la concept car virtuelle et électrique allait débarquer via le prochain patch et même plus précisément le 29 septembre, donc jeudi.

This is your first look at the Porsche #VisionGT Spyder – the open-top variant of the concept vehicle designed purely for the digital world. Available for all @thegranturismo 7 drivers on Sept 29. #GT7 pic.twitter.com/Z8Or5pANBj

Pour les retardataires, vous pouvez vous procurer Gran Turismo 7 à partir de 49,99 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : il vient d'être confirmé par une bande-annonce que la mise à jour 1.23 amènera demain les Volkswagen ID.R ’19, Nissan Silvia K Model S (S14) ’94 et Porsche Vision Gran Turismo Spyder, ainsi que les décors Californie II et Tokyo II pour Scapes. Ces nouveautés sont imagées en page suivante.

Joueurs de Gran Turismo ! La mise à jour 1.23 de Gran Turismo 7 arrivera le 29 septembre à 8h00, heure de Paris.

Trois nouvelles voitures ajoutées !

Volkswagen ID.R ’19

Le prototype électrique qui a battu des records de vitesse dans le monde entier.

La carrosserie de l’ID.R est en fibre de carbone avec des ailes surdimensionnées à l’avant et à l’arrière pour générer un maximum d’appui. Avec 5,2 mètres de long, la voiture est relativement large, mais pèse malgré tout moins de 1 100 kg. Le double moteur à transmission intégrale produit un maximum de 500 kW (670 HP)/650 Nm (66,3 kgfm), ce qui lui permet de faire du 0-100 km/h en à peine 2,25 secondes. Ces statistiques de performances la placent sur un pied d’égalité avec les autres voitures de course à moteur à combustion interne. Dans les faits, l’ID.R a participé à de nombreux événements dans le monde et a battu des records. Lors du Pikes Peak Hill Climb de 2018, le pilote Romain Dumas a établi un record de 7 minutes et 57 secondes, le tout premier à passer sous la barre des 8 minutes. Puis sur le Nürburgring Nordschliefe, l’ID.R a établi le record du tour le plus rapide pour un véhicule électrique avec 6 minutes et 5 secondes. Au Goodwood Festival of Speed, elle a été la toute première voiture à terminer la légendaire montée en moins de 40 secondes avec un record à 39,9 secondes.

Nissan Silvia K Model S (S14) ’94

La Silvia de 6e génération s’affiche avec un niveau supérieur de prestige dans un format plus large.

La largeur de la S14 est de 1 730 mm contre 1 690 mm pour la S13, avec une largeur de voie agrandie en conséquence. Le nouveau modèle est également 30 mm plus long, soit 4 500 mm, et 5 mm plus haut, soit 1 295 mm, pour donner une carrosserie globalement plus imposante. Les lignes adoucies de la carrosserie font davantage ressortir la largeur de la voiture. Le modèle K est en plus équipé de jantes 16 pouces de série. Le moteur est une nouvelle version du SR20 de la S13. Le plus haut modèle K est équipé d’un turbo à échangeur et développe 14 BHP de plus que la génération précédente, soit 216 BHP/28 kgfm et 157 BHP/19,2 kgfm pour les modèles Q et J atmosphériques. La structure basique de la suspension a également été reprise à la S13 avec des bras à l’avant et un système de fixations multiples à l’arrière. La voiture était également disponible avec le système électronique de direction des roues arrière “Super HICAS”.

Porsche Vision Gran Turismo Spyder

Une vision futuriste et osée de l’avenir des voitures de sport signée Porsche.

La Porsche Vision Gran Turismo poursuit cette tradition du constructeur allemand tout en étant une vision moderne et audacieuse de la voiture de sport du futur. Elle combine des éléments de design emblématiques des sportives historiques de la marque aux gènes de course de la 919 Hybrid et à l’esprit précurseur de la première voiture électrique de Porsche, la Taycan, pour transformer le tout en sportive légère ultra performante. L’extérieur et l’intérieur se fondent l’un dans l’autre naturellement et donnent l’impression aux pilotes de ne faire plus qu’un avec la voiture, surtout une fois dans le cockpit du châssis monocoque en carbone. Le double moteur électrique de la Porsche Vision Gran Turismo développe une puissance de 820 kW (1 098 BHP) et un couple maximum de 1 090 Nm (111 kgfm). Son système aérodynamique actif et innovant réagit à toutes les situations pour améliorer les performances de la voiture. Elle est parfaitement adaptée aux virages exigeants et aux segments à grande vitesse que l’on retrouve sur des circuits comme le Nürburgring ou les routes des Alpes.