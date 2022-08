Gran Turismo 7 : une Formule 1 de Senna, le contenu Dior, des parcours inédits et plus avec la mise à jour 1.20

Plus tôt ce mois-ci, Polyphony Digital nous avait promis qu'il ajouterait une tenue et une voiture Dior dans Gran Turismo 7. La combinaison spéciale et la De Tomaso Mangusta personnalisée ont bien été ajoutées au jeu en milieu de semaine dernière, dans le cadre d'une mise à jour 1.20 qui ne se contente pas que de cela.

Elle amène aussi la McLaren MP4/4 '88, célèbre Formule 1 pilotée par Ayrton Senna, la Pontiac GTO "The Judge" '69, et la Porsche Cayman GT4 '16, 3 déclinaisons du parcours du Circuit de Barcelona-Catalunya, les menus Abarth et Voitures de course de Gr.2 au café, et un décor canadien pour le mode Scapes.

Gran Turismo 7 a bénéficié d'une mise à jour le 25 août 2022. Voici une liste du contenu de la mise à jour 1.20 : 1. Trois nouvelles voitures, dont la F1 d'Ayrton Senna et la muscle car ultime, ont été ajoutées. McLaren MP4/4 '88

Pontiac GTO "The Judge" '69

Porsche Cayman GT4 '16 2. Un modèle créé en collaboration avec Dior a été ajouté. De Tomaso Mangusta (Christian Dior) 3. Trois nouveaux tracés pour le circuit de Barcelona-Catalunya ont été ajoutés. Circuit de Barcelona-Catalunya tracé Grand Prix sans chicane Longueur totale : 4 730 m, Dénivelé : 30 m, Nombre de virages : 14, Plus longue ligne droite : 1 047 m Un nouveau tracé a été ajouté au Circuit de Barcelona-Catalunya. La chicane donnant sur le dernier virage a été retirée pour transformer ce secteur à faible vitesse en virage droit à grande vitesse. Ce tracé totalement différent va mettre l'aérodynamisme à l'épreuve. Pour différencier un peu plus le tracé « Sans chicane » ajouté au jeu, le Circuit de Catalunya existant a été rebaptisé « Circuit de Barcelona-Catalunya version Grand Prix ». Le Circuit de Barcelona-Catalunya est un circuit de course situé à environ 30 km au nord de Barcelone, en Espagne. Depuis son ouverture en 1991, ce circuit a été le théâtre de nombreuses courses de F1 et MotoGP entrées dans l'histoire. Circuit de Barcelona-Catalunya tracé national Longueur totale : 2 977 m, Dénivelé : 28 m, Nombre de virages : 11, Plus longue ligne droite : 862 m Un nouveau tracé a été ajouté au Circuit de Barcelona-Catalunya. La ligne droite principale de la version Grand Prix se transforme en virage en épingle qui coupe le secteur 1 et la moitié du secteur 2 pour donner un circuit plus condensé. Mais les opportunités d'attaques restent nombreuses avec la conservation de la longue ligne droite de retour et du secteur 3, plutôt technique, pour une expérience de course gratifiante. Circuit de Barcelona-Catalunya tracé Rallycross Longueur totale : 1 133 m, Dénivelé : 11 m, Nombre de virages : 11, Plus longue ligne droite : 148 m Un nouveau tracé a été ajouté au Circuit de Barcelona-Catalunya. Cette configuration spéciale rallycross garde le secteur 3 de la version Grand Prix ainsi que les zones intérieures pour donner un circuit hybride unique composé de surfaces goudronnées et non goudronnées. Le saut au milieu du circuit vaut carrément le détour. 4. Deux nouveaux menus supplémentaires, « Abarth » et « Voitures de course de Gr.2 », ont été ajoutés au café. Les deux menus supplémentaires suivants ont été ajoutés. D'autres menus sont prévus pour de futures mises à jour. ・« Collection : Abarth » est disponible au niveau de collectionneur 27.

・« Collection : Voitures de course de Gr.2 » est disponible au niveau de collectionneur 38. 5. « Rocheuses canadiennes » a été sélectionné pour rejoindre Scapes. Nous vous remercions de votre soutien et nous espérons que vous continuerez à apprécier Gran Turismo 7 !

Les mises à jour mensuelles de Gran Turismo 7 sont donc toujours sur une bonne lancée : vous pouvez rejoindre l'aventure en cours de route en vous procurant un exemplaire à partir de 50,99 € sur Amazon.fr.