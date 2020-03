Granblue Fantasy Versus : la version PS4 lancée en Europe en vidéo, plus de 200 000 copies écoulées au Japon

Après des semaines d'attente, les joueurs européens peuvent enfin découvrir Granblue Fantasy Versus sur PS4, la version PC (Steam) ayant elle vu le jour dans le monde entier le 13 mars dernier. Pour fêter ce lancement, Marvelous Europe a donc tout naturellement mis en ligne une bande-annonce, où le casting des 11 personnages jouables de base se déchaîne.

Par ailleurs, les ventes se portent bien dans l'Archipel, car après avoir dépassé les 150 000 ventes le 7 février dernier, c'est désormais le cap des 200 000 copies écoulées qui a été franchi ! Enfin, si jamais vous vous posiez la question, les DLC parus dans les autres régions sont d'ores et déjà disponibles à l'achat sur le PlayStation Store. Cela inclut le Character Pass 1 vendu 29,99 €, que vous pouvez avoir dans l'édition numérique Deluxe à 99,99 € et dans celle nommée Character Pass Set à 79,99 €. Les packs de couleur que nous évoquions à l'annonce de Zooey sont également présents, au même tarif qu'en Amérique du Nord à la devise près. Et bien entendu, il est donc possible d'acheter séparément Beelzebub (qui est débloqué gratuitement en terminant le mode RPG) à 2,99 € et Narmaya à 6,99 €.

En toute logique, Soriz devrait donc faire son apparition en Europe dès le 7 avril prochain, sans doute accompagné de Djeeta dont la date de sortie sera dévoilée la semaine prochaine.