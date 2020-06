DOSSIER sur GTA V : 25 mods pour rendre Grand Theft Auto V encore meilleur !

En presque sept ans, la communauté de GTA V a créé plusieurs centaines de mods innovants, tous plus variés les uns que les autres. Un grand nombre de ces mods a demandé des milliers d'heures de développement, et ces derniers continuent d'être améliorés à travers des patchs.

GTA est LA licence qui définit les jeux de gangsters. Depuis ses débuts en 1997, elle a accueilli seize titres allant de Grand Theft Auto a Grand Teft Auto Online. Le jeu place le joueur au contrôle d’un hors-la-loi au sein d’une grande ville. Membre d’un groupe de gangsters opérants dans le crime de haut vol, il cherche à s’enrichir par tous les moyens y compris des braquages de banques, détournement de véhicules, meurtres, etc. Ce concept est commun à tous les GTA et les moyens ne manquent pas pour assouvir les ambitions criminelles des protagonistes.

Mais par-dessus tout, il s’agit d’un jeu bac à sable, pensé pour donner une grande liberté d’action. Le joueur peut se conduire en citoyen modèle et s’arrêter à chaque feu rouge, mettre en place un parcours d’obstacles ou s’engager dans des confrontations intenses avec la police. D’ailleurs, le système encourage à faire tout et n’importe quoi. Contrairement à un grand nombre de jeux, les actes de bonnes conduites ne rapportent aucune récompense, tandis que les crimes les plus atroces n’entrainent pas de pénalités. Ce manque de limite est ce qui fait de GTA le support parfait pour la conception de mods et GTA V ne déroge pas à la règle.

Pour effectuer le classement présent, nous avons sélectionné des mods en fonction de l’immersion qu’ils apportent au jeu, ainsi que leur symbolisme et, bien sûr, l’expérience qu’ils permettent d’offrir aux joueurs.