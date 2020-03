Guilty Gear: Strive ajoute Millia Rage et Zato-1 à son roster en vidéo, du rollback netcode et une bêta fermée annoncée

La dernière apparition de Guilty Gear: Strive remonte désormais à janvier et la bande-annonce dédiée à Faust diffusée à l'occasion du Frosty Faustings XII 2020. Arc System Works nous avait alors promis de diffuser deux vidéos ce week-end pour le Brussels Challenge et le Final Round, évènements qui n'ont hélas pas eu lieu en raison de la situation actuelle. À la place, c'est donc un unique trailer qui nous dévoile le retour de deux personnages bien connus de la licence.

Avec en fond sonore un thème inédit, c'est donc tout d'abord la ravissante Millia Rage et sa longue chevelure blonde lui servant d'arme que nous découvrons en action. Coups au corps à corps et à mi-distance sont donc de la partie avec sa bête interdite Angra pour le plaisir des yeux. L'autre combattant confirmant sa venue possède lui aussi le même type de pouvoir, car il s'agit de Zato-1, maniant son ombre Eddie qu'il peut modeler à sa guise.

Et il faut croire que les développeurs ont de l'humeur (en plus du CM), car la mention de CBT survenant ensuite ne désigne pas ici une thérapie comportementale et cognitive (Cognitive Behavioral Therapy) dont pourrait avoir besoin ce duo au lourd passif ni un terme de torture non destiné à un jeune public, mais bien une bêta fermée (Closed Beta Test). Vous pouvez vous y inscrire dès à présent, et ce jusqu'au 5 avril à 14h59. Les heureux sélectionnés pourront prendre part à des matchs en VS COM du 17 au 19 avril avec des périodes de test en ligne survenant à des horaires précis :

16 avril : bêta disponible au téléchargement ;

17 avril (3h00) : ouverture des serveurs (mode hors ligne disponible) ;

18 avril : test en ligne de 3h00 à 7h59 puis de 19h00 à 23h59 ;

19 avril : test en ligne de 10h00 à 14h59.

La présence du doublage japonais et de sous-titres en anglais a été confirmée, et seuls Sol, Ky, May, Axl, Chip, Potemkin et Faust seront jouables.

Enfin, sachez que Guilty Gear: Strive utilisera du rollback netcode pour améliorer les parties en ligne dans la version finale, évitant ainsi les problèmes de latence, qui ne possède toujours pas de date de sortie, mais est attendu cette année sur PS4.