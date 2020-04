Gunbrick: Reload s'invite bientôt sur la belle de Nintendo, la Switch

Nitrome, le studio de développement qui a créé Bomb Chicken et co-développé Shovel Knight Dig, a annoncé l’arrivée prochaine de Gunbrick: Reloaded sur Nintendo Switch. Ce titre sorti en 2014 sur mobiles nous fera faire un bond dans le futur où les voitures devenues obsolètes ont été remplacées par les Gunbrick. À travers ce puzzle-platformer, notre Gunbrick équipé d’un pistolet et d’un bouclier, nous permettra de faire face à des mutants, des savants fous et même les forces de l’ordre.

Servez-vous de votre matière grise pour résoudre des casse-têtes.

Utilisez votre bouclier pour vous défendre et votre canon pour attaquer ! (Particulièrement utiles contre les voyous munis de couteaux et les mutants fous)

Utilisez votre canon pour effectuer un SAUT FUSÉE !

Combats de boss épiques, comprenant notamment un match à mort avec une terrible tronçonneuse.

Débloquez des niveaux cachés pour accéder à une perspective entièrement nouvelle ! Parviendrez-vous à tous les trouver ?

Musique composée par Eirik Suhrke (compositeur de Ridiculous Fishing et Super Crate box).

Pour finir, Gunbrick : Reloaded verra le jour le 9 avril prochain. Le prix, lui, sera de 13,49 €. Si vous précommandez le jeu, sachez que vous avez droit à une petite ristourne de 2,70 €.