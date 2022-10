Beat Saber : la chanteuse Lizzo s'invite sur le dancefloor !

La rappeuse Lizzo s'invite dans Beat Saber et apporte pas moins de 9 titres et un nouvel environnement. Chanteuse primée et militante pour les droits des personnes en surpoids et de la communauté LGBTQIA+, LIZZO nous dévoile un pack musical haut en couleur, en chansons et en rythmes, qui devrait ravir les fans de pop et de hip-hop.

Au menu, nous retrouvons les titres suivants, du classique comme de la nouveauté :

2 Be Loved (Am I Ready) ;

About Damn Time ;

Cuz I Love You ;

Everybody's Gay ;

Good As Hell ;

Juice ;

Tempo (feat. Missy Elliot) ;

Truth Hurts ;

Worship.

Mais ce n'est pas tout, un nouvel environnement a été rajouté dans le thème de l'artiste et l'éditeur de niveau se pare de nouvelles fonctionnalités comme celle qui permet de contrôler les évènements, les subdivisions, les lumières, etc. Le pack musical est à retrouver au prix de 11,99 € et chaque titre est sinon vendu 1,99 €.

