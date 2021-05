Hatoful Boyfriend et sa suite vont être retirés du PS Store, de l'App Store et du Google Play Store

En 2014 et 2015, Mediatonic et Devolver Digital sortaient Hatoful Boyfriend et sa suite, Hatoful Boyfriend: Holiday Star. Des remakes de jeux de drague comme il en existe beaucoup, mais les titres développés à l'origine par PigeoNation ont la particularité de mettre en scène une jeune femme dans un monde rempli de pigeons, qu'il faut séduire.

Des titres atypiques et très drôles disponibles sur PC, PS4, PS Vita, iOS et Android, mais plus pour longtemps. Hato Moa, concepteur des deux jeux, vient en effet d'annoncer que Hatoful Boyfriend et Hatoful Boyfriend: Holiday Star vont être retirés du PlayStation Store, de l'App Store et du Google Play Store. Le designer japonais explique que l'accord de distribution avec ces plateformes n'a pas été renouvelé par Devolver Digital, qui n'a d'ailleurs pas communiqué sur ce retrait. Comme toujours, si vous avez déjà acheté ces titres, vous pourrez les retélécharger par la suite, mais à la fin du mois de mai, il sera impossible de les acheter.

Concernant les versions Steam, pas de changements en vue, les deux jeux seront encore affichés en boutique après la date fatidique.

