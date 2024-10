Hazelight Studios : le nom du successeur d'It Takes Two en fuite

Hazelight Studios nous a laissés en 2021 avec It Takes Two, un excellent jeu d'aventure jouable uniquement en coopération. Le titre a reçu le prix du Jeu de l'Année aux Game Awards la même année, mais le studio de Josef Fares tarde à dévoiler son prochain projet. Cependant, la semaine, les choses ont bougé. Hazelight Studios a annoncé qu'It Takes Two cumule 20 millions de ventes et a partagé une photo d'un document de travail pour teaser ce nouveau jeu.

Now that you mention it, think you dropped this in the office @josef_fares? https://t.co/uh6AZAlrHL pic.twitter.com/oWv3Eew4M9 — Hazelight Studios (@HazelightGames) October 17, 2024

D'après Josef Fares, ce jeu s'appellera « S*** ******N », ce qui nous fait une belle jambe. Le jeu sera édité par EA Originals, le label d'Electronic Arts. La photo montre également des post-it forts intéressants avec les noms « Mio » et « Zoe » et les mots croisés laissant supposer un jeu coopératif en local, comme A Way Out et It Takes Two. Un autre post-it montre des écrans scindés en vertical, en horizontal et en diagonal, laissant penser à un écran divisé de manière dynamique, rappelant ce qui se fait dans les jeux vidéo LEGO ces dernières années.

Cependant, d'après les informations dénichées par billbil-kun (via Dealabs), le prochain jeu de Hazelight Studios s'appellerait Split Friction, d'où la présence de cet écran scindé dynamique. Malheureusement, le leaker n'a pas réussi à mettre la main sur davantage de détails concernant le jeu.

Quand Hazelight Studios présentera-t-il Split Friction ? Eh bien la plupart des internautes imaginent une officialisation en décembre prochain, lors de la cérémonie des Game Awards 2024, mais le studio célébrera dès le mois de novembre ses 10 ans, ce serait également une belle manière de fêter.