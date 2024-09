Hell is Us : une longue vidéo de gameplay dévoilée, avec un point sur la difficulté

Hell is Us s'est longtemps fait discret, mais le titre de Rogue Factor a dévoilé un peu de son gameplay lors du PlayStation State of Play la semaine dernière. Ce n'était qu'un avant-goût, car le développeur est déjà de retour avec une nouvelle vidéo, bien plus longue, présentée par le directeur créatif du jeu.

Jonathan Jacques-Belletête, bien connu pour son travail chez Eidos Montréal (Deus Ex, Marvel's Guardians of the Galaxy), prend la parole pour nous présenter le gameplay de Hell is Us. Le jeu d'action et d'aventure à la troisième personne est conçu comme un hommage aux titres des années 90, laissant une grande liberté aux joueurs, sans les guider par la main. Hell is Us nous plongera dans un pays en proie à une guerre civile, les joueurs devront découvrir le passé mystérieux du personnage principal et affronter les ténèbres, dans des combats ni simples, ni trop difficiles, avec une courbe de difficulté, Jonathan Jacques-Belletête précise que Hell is Us n'est pas un Souls-like.

Hell is Us sortira dans le courant de l'année 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Marvel's Guardians of the Galaxy à 21,90 € sur Amazon.