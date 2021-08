Hellblade: Senua's Sacrifice désormais Optimisé pour Xbox Series X et S, un trailer clinquant pour découvrir les nouveautés graphiques

Hellblade: Senua's Sacrifice est sorti en 2017, d'abord sur PC et PS4, et malgré son budget faible, le titre de Ninja Theory a convaincu par sa narration et son univers accrocheurs. Cela a peut-être décidé Xbox à racheter le studio et à commander une suite, Senua's Saga: Hellblade II, qui n'est pas attendue avant quelque temps.

Les développeurs ont néanmoins pu se faire la main sur les Xbox Series X|S ces derniers mois, et ont décidé d'en faire profiter leur précédent jeu. Hellblade: Senua's Sacrifice vient d'être mis à jour sur consoles Xbox pour obtenir son badge Optimisé pour Series X|S, avec les avantages que cela implique. Sur plateforme next-gen, le titre jouit désormais de « graphismes enrichis, du ray tracing DirectX, d'un mode Résolution et de plus encore ».

Il faut dire que le trailer en 4K qui accompagne l'annonce est visuellement clinquant et aurait de quoi inciter certains à faire ou refaire cette expérience originale : Hellblade: Senua's Sacrifice est d'ailleurs disponible à partir de 18,63 € sur Amazon.fr. L'histoire ne dit pas si le patch avec ces nouveautés arrivera un jour sur PS5, mais l'aventure étant désormais sous le giron des Xbox Game Studios, rien n'est moins sûr.