Hellblade: Senua's Sacrifice, la version PC optimisée avec du ray-tracing et des options d'accessibilité aussi sur Xbox

Comme nous n'avons toujours pas d'informations précises sur la date de sortie de Senua's Saga: Hellblade II, les joueurs ont largement le temps de se replonger dans le premier volet, Hellblade: Senua's Sacrifice. Le titre de Ninja Theory est sorti en 2017, mais il a eu droit cet été à des optimisations sur Xbox Series X|S, qui arrivent enfin sur PC.

Cette mise à jour gratuite de Hellblade: Senua's Sacrifice rajoute des reflets et ombres en ray-tracing, améliore les matériaux, particules et le niveau de détails, le titre est compatible DLSS (NVIDIA) et FSR (AMD) pour de meilleures performances, et de nombreuses options d'accessibilité ont été rajoutées, comme la reconfiguration des touches, la personnalisation des sous-titres ou des réglages pour les daltoniens. Des nouveautés d'accessibilité qui font également leur arrivée sur Xbox One et Xbox Series X|S au passage.

Microsoft rappelle au passage que Hellblade: Senua's Sacrifice est disponible dans le Xbox Game Pass pour PC et consoles, vous n'avez plus d'excuse pour redécouvrir le jeu avec ces améliorations. L'abonnement au XGP coûte pour rappel 29,99 € pour trois mois.