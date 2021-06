Senua's Saga: Hellblade II, un making of avec de premières scènes de gameplay dévoilé, mais le jeu n'est pas près de sortir...

Nous avions découvert Senua's Saga: Hellblade II dès décembre 2019, avec une cinématique encore dans les mémoires. Mais depuis, à part une simple image révélée il y a quelques mois, c'est le calme plat pour le jeu qui tournera sous Unreal Engine 5. Il était donc fortement attendu au Xbox & Bethesda Games Showcase, mais n'y est même pas apparu : les rumeurs et la logique veulent qu'il ne voie finalement pas le jour avant 2023.

Mais il n'aura tout de même pas fallu patienter beaucoup plus pour le retrouver, car il a été montré lors du Xbox Games Showcase Extended de ce jeudi, avec une vidéo behind the scenes. Le directeur créatif Tameem Antoniades a d'abord déclaré qu'il voulait laisser le temps à son équipe de créer une suite bien plus ambitieuse que le premier volet : elle construit d'abord « une portion conséquente » pour se faire la main et rentrera dans la phase de production principale plus tard, ce qui explique le temps d'attente. Sinon, Ninja Theory s'est associé à Epic Games pour créer des visages ultra-réalistes, veut proposer des combats « réels et brutaux », ce pourquoi l'actrice principale Melina Juergens s'est entraînée depuis 2 ans, et des environnements réalistes, qui ont amené l'équipe à aller jusqu'en Islande pour réaliser de la photogrammétrie, des photographies et des mesures en tout genre. L'aventure se déroulera d'ailleurs dans ce pays, au IXe siècle.

La vidéo façon making of a montré un peu de tout cela, avec un enchaînement d'images cryptiques, de décors en développement, de motion capture et même de séquences de gameplay usant du moteur de jeu, décrites comme « non finalisées ». Elle se termine sans préciser de date ou de période de sortie, mais il va visiblement falloir se montrer patient.



