Senua's Saga: Hellblade II, une image inédite de l'exclusivité Xbox pour se rappeler à notre bon souvenir

C'est lors des Game Awards 2019 que nous avions découvert Senua's Saga: Hellblade II, la suite du jeu de Ninja Theory exclusive aux PC et Xbox. Mais depuis cette alléchante cinématique qui en fait baver plus d'un jeu, le studio n'a plus remontré le projet, si ce n'est avec des journaux de développement peu bavards.

Alors quand le studio dévoile une image inédite du projet, il y a de quoi être curieux. C'est via les réseaux sociaux que l'équipe a présenté « une expérience d'éclairage cinématographique pour Senua's Saga: Hellblade II ». Les développeurs ont réalisé un plan de profil de l'héroïne, le regard déterminé : rien de neuf sous le soleil, mais cela nous rappelle l'existence du projet et ses qualités graphiques.

Officiellement, Senua's Saga: Hellblade II est attendu pour 2021, mais vu le peu de nouvelles et la situation sanitaire, un retard n'est pas à exclure. En attendant, Hellblade: Senua's Sacrifice est proposé à partir de 19,99 € sur Amazon.fr.

