Hitman : l'Agent 47 de retour dans un format inattendu

Avant de donner naissance à une trilogie World of Assassination bourrée de qualités, IO Interactive a développé d'autres opus de sa saga Hitman, qui a débuté pour rappel en 2000 avec Hitman: Codename 47. Le clone tueur à gages était toujours aussi chauve, et portait déjà son costume emblématique.

L'Agent 47 va revenir prochainement, mais pas en jeu vidéo. Laced Records annonce qu'il va produire des vinyles des bandes originales des deux premiers volets, Hitman: Codemane 47 et Hitman 2: Silent Assassin. Des musiques composées par Jesper Kyd, avec 12 pistes pour le premier jeu et 20 pour le second. Daniel Weisz a signé des artworks inédits et les collectionneurs vont pouvoir craquer pour des éditions limitées 2LP bi-colores, noir & blanc et vert & blanc pour Hitman: Codename 47 et noir & blanc rouge profond & or pour Hitman 2: Silent Assassin. En plus de cela, un packaging original sera inclus, avec un carton scellé arborant la mention « Classified », votre mission (si vous l'acceptez) sera de le déchirer le plus soigneusement à l'ouverture.

Des disques noirs plus classiques sont également proposés, toujours au prix de 38 $, hors frais de port, et il faudra patienter jusqu'au mois de février 2024 pour mettre les mains sur ces nouveaux vinyles. Vous pouvez retrouver la trilogie Hitman: World of Assassination à 49,99 € sur Amazon.