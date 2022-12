Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un deuxième gameplay showcase prévu cette semaine

Jeu particulièrement attendu par les fans de la saga Harry Potter, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est attendu dans seulement deux mois et garde encore bien des secrets entre les murs de son château. Le mois dernier, Avalanche Software avait diffusé une première présentation de gameplay d'une durée de 45 minutes centrée sur la création de l'avatar, les combats et l'exploration du château. Si vous souhaitiez en savoir plus, ça tombe bien, car l'opération va être reconduite cette semaine.

Another journey into the wizarding world awaits. On December 14th, join @AvalancheWB and Community Guest Host @imbensnow for a second #HogwartsLegacy gameplay showcase. pic.twitter.com/WMwCShMXAa — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) December 12, 2022

Un deuxième gameplay showcase va donc être diffusé ce mercredi 14 décembre à 19h00 en présence du directeur du jeu Alan Tew, de la Systems Designer Mekenzy Toner, du Community Manager Chandler Wood et du Community Host Ben Snow, et nous montrera cette fois du vol sur balais (il n'y aura pour rappel pas de Quidditch), différentes options pour traverser l'environnement, un aperçu plus poussé des combats et une introduction de la Salle sur Demande. Vous pourrez suivre le tout via le flux vidéo ci-dessous avant que nous proposions un récapitulatif écrit des éléments qui auront été évoqués.

Pour rappel, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est attendu le 10 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Switch. Plusieurs éditions sont proposées à la vente, notamment à la Fnac à partir de 69,99 €.