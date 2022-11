Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un gameplay showcase de 45 minutes sur la création de l'avatar, les combats et l'exploration du château

Après bien des apparitions durant la saison estivale, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard s'était fait bien discret ces dernières semaines, alors même que la période d'Halloween sied parfaitement à son univers de sorcellerie. Peu importe, il va faire son retour pas plus tard que demain et ce ne sera pas seulement pour une courte bande-annonce comme la dernière en date pour une quête exclusive PlayStation.

Your next adventure in the wizarding world is coming soon. On November 11th, experience a brand new look at #HogwartsLegacy during a gameplay showcase hosted on https://t.co/t4mVCPgVlo and https://t.co/LDoBiUGomX pic.twitter.com/beM2Bz68gZ — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) November 10, 2022

C'est au travers d'une présentation de gameplay diffusée ce vendredi 11 novembre à 19h00 sur Twitch et YouTube que le directeur du jeu Alan Tew, le senior environment artist Boston Madsen, le community manager Chandler Wood et le community guest host James "XpectoGO" Whitehead vont nous faire une petite visite de Poudlard, introduisant les combats et l'interface utilisateur, en plus de montrer en détail la création de notre avatar. Il y aura donc bien des raisons d'être devant son écran pour découvrir tout cela. Nous ajouterons le flux vidéo si possible pour que vous suiviez le tout depuis cet article, avant de résumer le tout.

Mise à jour : durant pas moins de 45 minutes, nous avons donc pu découvrir la création de l'avatar, une petite virée dans le château et voir les bases du système de combat. De nombreux presets pourront ainsi être sélectionnés avant personnaliser plus en détail notre personnage, que ce soit son visage, sa couleur de peau et d'yeux, sa coupe de cheveux et ses sourcils, le fait qu'il porte ou non des lunettes, qu'il ait des taches de rousseurs et grains de beauté et même des cicatrices. Davantage d'options seront à débloquer en progressant dans le jeu, avec la possibilité de changer certains éléments, mais pas sa structure de base ni son nom. Seules deux options de voix seront en revanche disponibles et 4 modes de difficulté (Histoire, Facile, Normale et Difficile). Et si l'apparence est laissée à notre discrétion, il faudra tout de même choisir un dortoir entre sorcière et sorcier.

Comme nous débarquerons à Poudlard en 5e année, un Guide du sorcier nous sera confié et fera office d'indicateur de suivi de progression dans le menu, avec des défis d'exploration, de combats ou de quêtes pour rattraper notre retard sur les autres élèves. Le petit tour du propriétaire nous a montré bien des éléments, comme les sabliers décomptant les points des maisons, mais aucune mécanique de gameplay ne sera associée à cela, bien que le scénario en fasse référence. L'interface comportera une mini-carte et affichera les sorts équipés en bas à droite, avec des options pour retirer des éléments de l'ATH selon nos goûts. Une roue des outils a même été évoquée sans être montrée. La navigation à travers le château sera facilitée par des repères visuels discrets, qu'ils soient architecturaux ou via des couleurs, une prédominance de vert indiquant par exemple que la serre n'est pas loin. Des changements auront également lieu en fonction de la saison et un certain sentiment de vie sera perceptible, entre la végétation et les nombreux élèves que nous croiserons.

Et si un cycle jour-nuit est inclus, il n'y a pas d'aspect simulation de vie d'un sorcier. Nous n'aurons donc pas le stress de devoir choisir à quel cours nous rendre en temps réel, la structure du jeu découpant l'histoire en chapitres avec dans chacun d'eux des missions à remplir. Se rendre à certains cours pourra faire partie de la trame tandis que d'autres seront facultatifs, mais pouvant potentiellement débloquer des sorts servant ensuite pour d'autres activités annexes. Un exemple de quête a été montré avec une certaine Zenobia Noke nous demandant de retrouver ses bavboules. En revanche, non, nous ne pourrons pas y jouer, les développeurs ayant dû faire des choix, mais tenant tout de même à référencer un maximum d'éléments en compensation. Nous avons en revanche relevé que la synchronisation labiale semblait bizarre, à moins qu'il ne s'agisse juste des voix qui ne collaient pas à l'allure des personnages...

Enfin, c'est au club de duels « secret » de Lucan que les combats ont été présentés, étant qualifiés d'escrime à distance, utilisant R2 (le gameplay était sur un kit de développement PS5) pour effectuer un lancer de base pouvant être suivi de combos. Si seuls 4 sorts peuvent être équipés à la fois au départ, ce nombre pourra augmenter jusqu'à 16, donnant un accès quasi instantanément à une riche palette de coups. Et pour savoir quoi utiliser, les ennemis seront protégés par des boucliers de couleurs différentes à briser avec le bon sort. Un halo apparaîtra sinon au-dessus de notre tête lorsqu'une attaque est imminente, tel un sixième sens, laissant le temps d'esquiver. Un système de talent rentrera ensuite en jeu pour améliorer notre approche des combats, notamment si nous souhaitons manier la magie noire.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard sortira le 10 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et même sur Switch, et aura droit à plusieurs éditions qui ont été détaillées.

