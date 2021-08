HP X Series : 7 nouveaux moniteurs gaming dévoilés

HP vient de dévoiler en ce début de semaine de nouveaux moniteurs dans sa gamme X Series, pensée pour la pratique du jeu vidéo. Les écrans vont de 24 à 32 pouces et le constructeur met en avant « leur excellent rapport qualité-prix », avec des dalles IPS ou VA selon que les modèles sont plats ou incurvés.

Quatre moniteurs sont en effet équipés d'une dalle IPS, en 27, 32 et 34 pouces, tandis que trois autres sont dotés de dalles incurvées VA, en 27 et 32 pouces. Dans tous les cas, les écrans disposent d'un taux de rafraîchissement de 165 Hz, d'un temps de réponse de 1 ms, de la technologie AMD FreeSync Premium et du HDR. Les modèles X27q, X32 et X34 sont même compatibles avec le HDR 400. Nous retrouvons par ailleurs un socle ajustable et la technologie HP EyeEase pour réduire la lumière bleue. Le constructeur joue la carte de l'écologie et affirme que les moniteurs ont été fabriqués avec 80 % de matériaux recyclés post-consommation, avec un packaging recyclable. Côté gaming, les écrans disposent de l'écosystème Omen et des fonctionnalités Omen Gaming Hub.

Et maintenant, voici les prix et disponibilités de ces sept moniteurs :

Le moniteur HP X24c FHD Gaming est disponible à partir de 229 € ;

Le moniteur HP X27 FHD Gaming est disponible à partir de 249 € ;

Le moniteur HP X27c FHD Gaming sera disponible en septembre à partir de 279 € ;

Le moniteur HP X27q FHD Gaming sera disponible en septembre à partir de 329 € ;

Le moniteur HP X27qc FHD Gaming sera disponible en septembre à partir de 309 € ;

Le moniteur HP X32 FHD Gaming sera disponible en septembre à partir de 379 € ;

Le moniteur HP X32c FHD Gaming sera disponible en septembre à partir de 319 € ;

Le moniteur HP X34 FHD Gaming sera disponible en septembre à partir de 469 €.

Vous pouvez également retrouver le moniteur HP Omen X27 240 Hz à 506,55 € sur Amazon.