Hunt the Night : première bande-annonce pour le jeu d'aventure rétro en 16 bits

Dangen Entertainment et Moonlight Games viennent de présenter aujourd'hui en bonne et due forme Hunt the Night, un jeu d'action et d'aventure rétro aux graphismes 16 bits qui nous fera voyager dans un monde fantastique de dark fantasy. Le titre a notamment eu droit à une première bande-annonce avec du gameplay, à découvrir ici :

Dans Hunt the Night, le joueur incarnera Vesper, une membre des Stalkers qui va devoir explorer le monde de Medharm. Il faudra s'aventurer dans des donjons en ruines remplis d'ennemis, affronter des boss et bien utiliser son arsenal d'armes et de pouvoirs magiques pour repousser la Nuit.

Hunt the Night n'a pas encore de date de sortie, ni même de plateformes totalement définies, il est attendu sur ordinateurs et consoles. Vous pouvez retrouver des images du jeu sur la seconde page.