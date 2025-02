Hyper Light Breaker dévoile sa roadmap avec une première mise à jour imminente

Heart Machine et Arc Games ont lancé le mois dernier Hyper Light Breaker en Early Access et... les joueurs ont été déçus. Le jeu est clairement imparfait pour le moment, ce qui est toujours prévisible pour un titre en accès anticipé. Bien évidemment, les studios vont améliorer le jeu petit à petit et ils dévoilent cette semaine leur feuille de route.

C'est le 18 février prochain que sortira le première mise à jour de Hyper Light Breaker, rajoutant déjà plusieurs nouveautés, mais les développeurs rappellent qu'ils vont également se focaliser sur les correctifs et améliorations techniques. Voici ce qu'il faut retenir :

L'édition du printemps que nous partageons avec vous aujourd'hui révèle des mises à jour de contenu à venir dès ce mois-ci et jusqu'à avril – qui s'accompagnera d'une mise à jour de contenu majeure « Buried Below » – et offre un aperçu de ce que les joueurs pourront découvrir pendant l'accès anticipé. La première mise à jour mensuelle de l'accès anticipé de Hyper Light Breaker sortira mardi prochain, le 18 février. La prochaine feuille de route sera publiée en mai, et cette « édition de l'été » dévoilera les mises à jour de mai à juillet.

Pendant la période d'accès anticipé, les joueurs pourront voir des mises à jour continues de trois types : correctifs, mises à jour mensuelles, mises à jour de contenu majeures. Ces mises à jour incluront du nouveau contenu et des fonctionnalités comme des Breakers, des Couronnes, de l'équipement, du contenu narratif, des secrets et bien plus, ainsi que des améliorations de gameplay.

En tant que jeu en accès anticipé, Hyper Light Breaker continuera de grandir et d'évoluer grâce aux retours des joueurs et aux suggestions de la communauté auxquels Heart Machine répondra via les mises à jour régulières et l'ajout de nouveau contenu tout au long de la période d'accès anticipé.

Au cours des deux premières semaines de l'accès anticipé, les retours des joueurs nous ont permis d'implémenter des patchs majeurs qui ont amélioré les performances, étendu les options graphiques et de commandes, corrigé des bugs critiques, retravaillé l'aggro des ennemis et ajouté des améliorations du confort de jeu importantes, dont la refonte du système des kits de soins, qui permet désormais aux joueurs de débuter leur partie avec un kit. Cette feuille de route, et celles à venir reflètent la volonté de l'équipe de proposer aux joueurs une expérience de jeu captivante et mémorable jusqu'à sa sortie en 1.0.

La première mise à jour mensuelle de Hyper Light Breaker sort le 18 février





La première mise à jour de contenu mensuelle de l'accès anticipé de Hyper Light Breaker est prévue pour le mardi 18 février ! Elle apportera un nouveau Breaker jouable, Ravona, connue précédemment sous le nom de code « Crow », de nouveaux SyComs pour ce Breaker, de nouveaux ennemis dont un élite, de nouveaux holoctets comme « Marque du chasseur », de nouveaux affixes, ainsi que des améliorations des performances, un rééquilibrage du combat et de l'équipement dont une augmentation de la fréquence de drop de l'équipement rare dans le Foisonnement, des améliorations du confort de jeu comme un ralentissement de la vitesse de remplissage de la jauge de danger (abaissant ainsi la difficulté) et des corrections de bugs. Le nouveau Breaker, Ravona, a été très demandé à Heart Machine par la communauté – on nous a sollicités quotidiennement pour voir davantage de son gameplay depuis sa première apparition dans la bande-annonce de gameplay de l'année dernière ! L'équipe de Heart Machine a hâte de voir les joueurs essayer ce nouveau Breaker.