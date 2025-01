Hyper Light Breaker est disponible en Early Access et les fans sont déjà déçus

En 2016, Heart Machine lançait Hyper Light Drifter, un jeu de rôle et d'action en 2D avec une esthétique rétro. Un titre qui s'est rapidement imposé comme une référence pour les amateurs de jeux indés à l'ancienne, le studio est de retour en ce début d'année avec Hyper Light Breaker, qui diffère pas mal : des graphismes en 3D, une caméra à la troisième personne et un accent mis sur la coopération, bien que le titre soit évidemment jouable en solo.

Heart Machine a donc lancé hier soir Hyper Light Breaker en Early Access sur Steam et les évaluations étaient « plutôt négatives ». Les fans ne sont pas contents, le titre est bourré de soucis plus ou moins gênants, le jeu est très mal équilibré et trop difficile en solo, il est impossible de reparamétrer les touches du clavier, le framerate chute lorsque les ennemis sont trop nombreux, etc.. Cependant, à la vue de certains commentaires sur Steam, X/Twitter et YouTube, il semble évident que le jeu subit les foudres de la communauté anti-DEI. Les évaluations sont d'ailleurs revenues à « moyennes » sur la plateforme de Valve, ne laissant la parole qu'aux vraies complaintes, généralement liées à des soucis communs pour un jeu en Early Access. Mais à 26,09 € la version alpha/bêta, ça pique quand même un peu pour les fans.

Malgré ce lancement compliqué, Hyper Light Breaker est quand même en tête des meilleures ventes de jeux vidéo sur Steam (mais derrière le Steam Deck, le classement se faisant en fonction des revenus générés). Il faut maintenant espérer que Heart Machine enchaîne les patchs et mises à jour pour corriger le tir au plus vite. Le studio vend d'ailleurs Hyper Light Breaker sous forme de bundle avec Hyper Light Drifter offert, une aubaine si vous ne connaissez pas le premier opus et que vous souhaitez soutenir les développeurs.