Hyper Light Breaker : une suite à Hyper Light Drifter pleine de vitesse et d'action stylée annoncée

Heart Machine a livré le jeu de plateformes rapide et artistique Solar Ash en fin d'année dernière et a déjà un nouveau projet sous les feux des projecteurs. Il s'agit de Hyper Light Breaker, une suite spirituelle au jeu d'aventure, d'action et de rôle Hyper Light Drifter paru en 2016.

Il nous fera visiter l'Overgowth, une nouvelle région de l'univers faite d'environnements en 3D remplie d'ennemis vicieux et de mystères à éclaircir. Ce monde vaste aux biomes variés parsemés de labyrinthes profonds pourra être exploré seul ou à plusieurs, avec un gameplay entre action et exploration. La vitesse sera toujours au rendez-vous avec du wall-dashing, un hoverboard, un planeur et d'autres moyens de déplacement libres, tandis qu'un large arsenal d'armes et objets à débloquer nous permettra de partir avec de meilleurs moyens à chaque partie.



L'expérience aura en effet une approche rogue-lite, nous invitant à en apprendre davantage et à nous améliorer lors de chacune de nos sorties. Nous partirons à chaque fois de la Colonie, un lieu peuplé de personnages hauts en couleur et riches en histoires, qui évoluera au cours de l'aventure. La dynamique globale est donc encore assez floue, la première bande-annonce montrant davantage l'univers que les mécaniques de jeu, mais nous avons le temps pour en apprendre plus : Hyper Light Breaker sortira en 2023 en Early Access sur PC via Steam, grâce à l'éditeur Gearbox Publishing.



Pour les retardataires, Hyper Light Drifter - Special Edition est disponible à partir de 84,82 € sur Amazon.fr.