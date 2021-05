Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, une mise à jour 1.1.0 disponible, le bonus exclusif au Pass d'Extension dévoilé

Vous l'aviez peut-être oublié, tant Nintendo et Koei Tecmo n'ont pas été bavards à ce sujet depuis son annonce, mais un Pass d'Extension est bien prévu pour Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau. Il apportera du contenu supplémentaire en 2 vagues, en juin et novembre 2021, pour des personnages et défis additionnels en tout genre.

La date de sortie de la première extension n'est pas connue, mais le Pass en lui-même est d'ores et déjà disponible sur l'eShop pour 19,99 €. Et si vous l'achetez plutôt que de vous procurer chaque DLC séparément, vous recevrez en exclusivité dès le 28 mai un Proto-casque archéonique, un Proto-plastron archéonique, des Proto-jambières archéoniques et un Proto-glaive archéonique pour Link, dont les apparences viennent d'être dévoilées sur les réseaux sociaux.

Et dans le même temps, pour préparer la compatibilité avec ces nouveautés, une mise à jour 1.1.0 vient d'être déployée. Elle permet d'acheter le Pass d'Extension depuis le jeu, et corrige au passage quelques problèmes, dont des soucis de traduction vers l'anglais et le néerlandais.

Général Faites pour que vous puissiez maintenant acheter le Pass d'extension pour ce logiciel à partir du jeu.

Résolution de divers autres problèmes, notamment les suivants :

Narration ajustée pour l'anglais et le néerlandais dans certains scénarios.

Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est actuellement disponible pour 44,49 € sur Amazon.fr.

