ID@Xbox Showcase : la prochaine présentation datée, plusieurs gros éditeurs seront présents

ID@Xbox Showcase : la prochaine présentation datée, plusieurs gros éditeurs seront présentspar Amaury M.
Encore une fois, Microsoft va organiser un évènement pour présenter des jeux tiers, voici la date et l'heure du prochain ID@Xbox Showcase.
Régulièrement, Microsoft met à l'honneur les éditeurs tiers avec un ID@Xbox Showcase. Le dernier en date, diffusé en février 2025, avait mis en avant des titres comme Lies of P: Overture, Ratatan, Moonlighter 2, 33 Immortals, Blue Prince ou encore Buckshot Roulette. Le constructeur des Xbox va réorganiser une nouvelle présentation dans quelques jours seulement.
Quand sera diffusé le ID@Xbox Showcase ?
IGN, partenaire de l'évènement, annonce que le prochain ID@Xbox Showcase aura lieu le 28 octobre 2025, à partir de 19h00. La présentation sera à suivre sur tout un tas de plateformes, notamment Facebook, X/Twitter, Twitch ou encore YouTube. L'ID@Xbox Showcase devrait durer environ 50 minutes.
Quelques studios seront au ID@Xbox Showcase ?
Plusieurs éditeurs tiers seront mis à l'honneur pendant ce ID@Xbox Showcase, voici la liste des participants déjà confirmés :
- Thunder Lotus ;
- Serenity Forge ;
- PlaySide ;
- Don’t Nod ;
- Hooded Horse ;
- Thunderful ;
- Skybound ;
- Pathea ;
- poncle ;
- Raw Fury ;
- Cult Games ;
- Wired Digital.
En attendant d'assiter à ce ID@Xbox Showcase, vous pouvez retrouver l'abonnement au Game Pass Ultimate à 17,99 € pour un mois sur Cdiscount.
|
Rédacteur - Testeur
Clint008