ID@Xbox Showcase : la prochaine présentation datée, plusieurs gros éditeurs seront présents

Régulièrement, Microsoft met à l'honneur les éditeurs tiers avec un ID@Xbox Showcase. Le dernier en date, diffusé en février 2025, avait mis en avant des titres comme Lies of P: Overture, Ratatan, Moonlighter 2, 33 Immortals, Blue Prince ou encore Buckshot Roulette. Le constructeur des Xbox va réorganiser une nouvelle présentation dans quelques jours seulement.

Quand sera diffusé le ID@Xbox Showcase ?





IGN, partenaire de l'évènement, annonce que le prochain ID@Xbox Showcase aura lieu le 28 octobre 2025, à partir de 19h00. La présentation sera à suivre sur tout un tas de plateformes, notamment Facebook, X/Twitter, Twitch ou encore YouTube. L'ID@Xbox Showcase devrait durer environ 50 minutes.

Quelques studios seront au ID@Xbox Showcase ?





Plusieurs éditeurs tiers seront mis à l'honneur pendant ce ID@Xbox Showcase, voici la liste des participants déjà confirmés :

Thunder Lotus ;

Serenity Forge ;

PlaySide ;

Don’t Nod ;

Hooded Horse ;

Thunderful ;

Skybound ;

Pathea ;

poncle ;

Raw Fury ;

Cult Games ;

Wired Digital.

En attendant d'assiter à ce ID@Xbox Showcase, vous pouvez retrouver l'abonnement au Game Pass Ultimate à 17,99 € pour un mois sur Cdiscount.