IGN ID Xbox Digital Showcase

ID@Xbox Showcase : la prochaine présentation datée, plusieurs gros éditeurs seront présents

Source: IGN

Encore une fois, Microsoft va organiser un évènement pour présenter des jeux tiers, voici la date et l'heure du prochain ID@Xbox Showcase.

Régulièrement, Microsoft met à l'honneur les éditeurs tiers avec un ID@Xbox Showcase. Le dernier en date, diffusé en février 2025, avait mis en avant des titres comme Lies of P: Overture, Ratatan, Moonlighter 2, 33 ImmortalsBlue Prince ou encore Buckshot Roulette. Le constructeur des Xbox va réorganiser une nouvelle présentation dans quelques jours seulement.

Quand sera diffusé le ID@Xbox Showcase ?

IGN, partenaire de l'évènement, annonce que le prochain ID@Xbox Showcase aura lieu le 28 octobre 2025, à partir de 19h00. La présentation sera à suivre sur tout un tas de plateformes, notamment Facebook, X/Twitter, Twitch ou encore YouTube. L'ID@Xbox Showcase devrait durer environ 50 minutes.

IGN ID at Xbox

Quelques studios seront au ID@Xbox Showcase ?

Plusieurs éditeurs tiers seront mis à l'honneur pendant ce ID@Xbox Showcase, voici la liste des participants déjà confirmés :

  • Thunder Lotus ;
  • Serenity Forge ;
  • PlaySide ;
  • Don’t Nod ;
  • Hooded Horse ;
  • Thunderful ;
  • Skybound ;
  • Pathea ;
  • poncle ;
  • Raw Fury ;
  • Cult Games ;
  • Wired Digital.

En attendant d'assiter à ce ID@Xbox Showcase, vous pouvez retrouver l'abonnement au Game Pass Ultimate à 17,99 € pour un mois sur Cdiscount.

