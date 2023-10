IKARO Will Not Die : FuturLab dévoile un successeur spirituel aux Velocity où le mouvement est roi

Les développeurs anglais de FuturLab sont talentueux et ont déjà d'excellents jeux à leur palmarès auprès d'éditeurs de renom. Le plus récent est désormais connu du monde entier puisqu'il s'agit de PowerWash Simulator, édité par Square Enix Collective, qui n'en finit plus d'avoir droit à des DLC collaboratifs avec des univers connus et appréciés, le prochain n'étant autre que Retour vers le futur. Si comme nous vous espériez une suite à Velocity 2X, édité par Curve Digital et que nous ne pouvons que vous conseiller, l'annonce du jour devrait avoir toute votre attention, car même s'il ne s'agit pas d'un troisième épisode, le jeu qui a été dévoilé lors du Xbox Partner Preview est décrit comme un successeur spirituel de la licence et cela se ressent. Voici IKARO Will Not Die !

Ce jeu est décrit comme étant un « momentum-based, fast-flowing action rogue-lite », soit un jeu d'action typé arcade où nous serons en perpétuel déplacement et qui disposera de mécaniques de roguelite. Voici sa description sur Steam par l'éditeur Thunderful Games :

Découvrez un gameplay procurant une immersion maximale dans IKARO Will Not Die, le successeur spirituel du jeu de l'année Velocity 2X. Ce nouveau titre d’action arcade propose un savant mélange de glisse anti-gravité et de combats uniques dans un jeu conçu autour de la vitesse. Domptez les systèmes de jeu défiant la gravité pour surfer dans des environnements de science-fiction, prendre part à des combats spectaculaires en enchaînant les capacités et employer tout un tas de techniques plus cools les unes que les autres dans le dernier titre de Futurlab, le studio récompensé à l’origine de PowerWash Simulator et de la saga Velocity.

La CEO de FuturLab Kirsty Rigden a elle déclaré la chose suivante au sujet d'IKARO Will Not Die :

Nous sommes ravis de pouvoir enfin partager un aperçu de notre prochain jeu, IKARO Will Not Die. En tant que successeur spirituel de Velocity, les fans reconnaîtront les motifs de la série, mais avec le style et la sophistication des systèmes de combat et de traversée multipliés par 1 000. Nous avons hâte d'en partager plus par la suite.

Si IKARO Will Not Die a pour le moment uniquement été confirmé sur Xbox Series X|S et PC, la vidéo de l'éditeur évoque bien les consoles au pluriel, nous pouvons donc croiser les doigts pour qu'il sorte également sur PS5 et pourquoi pas aussi sur Switch.

En termes de scénario, nous n'avons pour le moment rien de concret, mais la vidéo nous montre une conversation entre un certain MAGUS_THOMAS51 et LOKI_5746, qui commentent des vidéos du protagoniste, dont les actions reçoivent des likes sous forme de cœur. Et apparemment, IKARO est « l'un des leurs ». Il y est fait mention de la Terre, mais apparemment l'action ne s'y déroulerait pas si nous comprenons bien le sens de la réponse qui suit. Serait-ce une manière habile de placer le jeu dans le même univers que Velocity 2X après l'invasion de l'empire Vokh par exemple ? Avec la présence d'un langage extraterrestre à plusieurs reprises, tout est possible.

Velocity 2X Critical Mass Edition est vendu 9,99 € dans sa version boîte PS4 chez Micromania. Gamesplanet propose de son côté Velocity Ultra Deluxe sur PC au prix riquiqui de 1,40 €.