Immortals Fenyx Rising : le pack Adventure Time disponible, avec des costumes sous acide, deux petits patchs diffusés

En début de mois est sorti Immortals Fenyx Rising sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir les PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, Switch, PC et Stadia. Bien avant son lancement, nous avions eu droit à la diffusion d'une drôle de vidéo dans laquelle Jake et Finn d'Adventure Time rencontraient Fenyx en vue de la sortie d'un pack d'éléments cosmétiques. Eh bien, la même séquence a été réutilisée et complétée avec des séquences de jeu pour nous montrer le rendu in-game de cette drôle de collaboration.

Cet Ensemble Adventure Time bien délirant n'est évidemment pas gratuit. Si vous souhaitez l'obtenir, il vous en coûtera 1 500 crédits, la monnaie payante du jeu, soit environ 15 €. Les différents éléments peuvent par ailleurs également être achetés séparément. En revanche, rien ne dit qu'Hermès les proposera contre de l'Elektrum, seul autre moyen d'acquérir ce type d'apparence sans ressortir la carte bleue. Voici la description qui en est faite depuis la boutique :

Rassemblez vos amis et en route pour des contrées lointaines ! Avec l'armure et le casque de Finneos, la monture Dame, les ailes Adventure Time et Phosphore le compagnon, le fun promet d'être éternel !

Au passage, Immortals Fenyx Rising a été mis à jour et pas qu'une fois. En effet, deux patchs numérotés 1.0.4 (toutes les plateformes sauf les PC) et 1.0.5 (PS5, PS4 et PC) ont été diffusés jeudi dernier.

Mise à jour 1.0.4 Résolution d'un problème lors du chargement d'une sauvegarde end game à partir du cloud.

Résolution d'un problème lors du passage des dialogues durant la série de quêtes d'Arès.

Améliorations de la stabilité.

Amélioration des performances. Mise à jour 1.0.5 Correction d'un problème avec l'actualisation des Tâches connectées du tableau des Tâches héroïques d'Hermès.

Immortals Fenyx Rising est actuellement vendu 39,99 € dans son édition limitée PS4 sur Amazon.

